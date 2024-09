MARIJA ŠERIFOVIĆ I JOVANA PAJIĆ PRIKLJUČENE NA INFUZIJU: Pevačica objavila fotku i sve zabrinula

Preforsirale se?!

Marija je objavila sliku sa Jovanom na kojoj se vidi da su obe priključene na infuziju, a razlog je kako Šerifovićeva otkrila rad i trud oko novih pesama.

- Zvanično su krenule pripreme za novu pesmu. Bože, daj mi snage i mudrosti - napisala je Marija.

Jovana Pajić se zbog porodice povukla u medijsku ilegalu, a nakon razvoda se vratila na velika vrata sa pesmom “Ludilo moje” koja je postala apsolutni hit. Često se nameću pitanja koja se tiču njenog odnosa sa Marijom Šerifović, a pevačica je nedavno na tu temu imala da kaže samo jedno.

- Sa Marijom se družim više od 15 godina. I letujem, i zimujem, i dolazim kod nje, i ona dolazi kod mene, ona zna moju deca odrođenja, evo sad ja njenog sina. Nikad nikome nije bilo tada zanimljivo. I niko to nije dovodio u taj kontekst. I odjednom, promenom mog statusa se to dovodi u pitanje. Na kraju krajeva, i da je to istina, pa da li ću ja sad stvarno sesti pored nekog i reći: “Da, tačno je”. Shvatila sam da šta god da kažem, to neće biti dovoljno, jer se mojim odgovorom neće zadovoljiti ničija znatiželja. Pustim da svako misli ko što hoće, rekla je Jovana, a na pitanje da li to znači, da Mariju ne smeju da pitaju o njihovom odnosu, ona je rekla da da.

Autor: M.K.