Njen britak jezik i kreativne psovke su svakako obeležile prethodne sezone Farme.

Popularna pevačica i rijaliti učesnica, Zorica Marković, oglasila se za naš portal pred početak Farme 8, te je sumirala utiske iz njenog učesšća u prethodnim sezonama ovog popularnog rijalitija koji se vraća na male ekrane , večeras od 21h na Narodnoj TV.

Posle skoro 10 godina Farma se vraća na velika vrata. Kakva su tvoja sećanja i uspomene kada je boravak u tom rijalitiju u pitanju?

- Ja sam posebno vezana za taj format i po meni je to bio najlepši rijaliti zato sam i učestvovala toliko puta i zaista mi je drago da sam bila deo te priče koja je bila jako gledana i interesantna. Drago mi je da je Pink to ponovo pokrenuo i da ćemo imati priliku to da gledamo. Tamo su ulazile velike zvezde i imena i bilo je jako lepo koliko je bilo i teško.

U Farmu 8 ulaze Kristijan Golubović, Maja Nikolić i Jelena Golubović, kakvo je tvoje mišljenje o njima i da li ćeš nekog od njih podržati do finala?

- Ja sam neko ko ne podržava rijaliti igrače, ja sam sve njih doktorirala i mogu da vidim da li je neko potencijal. Ovi stari ne znam da li imaju nešto da pruže, neću podržavati nikog naravno. Sa Majom sam se jako svađala i ona je donekle obeležila moje učešće tamo, da nije bilo nje možda ne bi bilo toliko gledano. Sa Jelenom sam takođe imala žestoke sukobe, čak smo se i polivali zbog nekih bezlazlenih stvari ali ne bih ja to uzimala ništa za ozbiljno. Ne dao Bog da je neko video kako se mi tučemo jer ne bi valjalo. Golubovićka stalno vrti istu priču, ista filozofija, isto rastojanje, sve je to viđeno već ko zna koji put i dosadno. Ja ne znam kome je ona više interesantna i šta ima da pruži. Njoj samo još Čupa fali da obnovi romansu na senu i mislim da je to vrhunac.

Kada bi morala da navedeš jedan događaj koji će te zauvek sećati na tvoje učešće u Farmi koji bi to bio?

- Bilo je dosta interesantnih stvari, znali smo mi i da se posvađamo i dosta se radilo, najteže je bilo kad padne kiša, pa bude blato i onda treba zagrejati vodu, ali dobro meni to nije bilo nepoznato jer sam rođena u takvom okruženju. Najviše u sećanju će mi ostati pad pokojnog Ekrema kad se napio, pa teturao sve vreme. Takođe Kristijan kad je jurio ovcu i pao u neku rupu koja je bila poprilično duboka i čovek je samo nestao od jednom, to je bio haos neviđeni. Pa pečenje rakije, takođe svaki Prokin dolazak kad nam donosi nove životinje to je bilo ludilo. Za mene je lično bilo najteže kad nam je jedne zime doneo svinju zaklanu od 120kg i oni svi kao ne znaju kako se kolje pa sam morala ja sve to da preuzmem.

Autor: Nemanja Šolaja