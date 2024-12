Beba mi se vrti u stomaku, a gledam kako se brišu maramicama: Milica otkrila kojim potezom ju je Terza najviše povredio! (VIDEO)

Jezik britak kao sablja!

Voditelj Darko Tanasijević u studiju razgovarao je sa Milicom Veličković pred njen ulazak u "Elitu" i suočavanje sa Borislavom Terzićem Terzom i Sofijom Janićijević.

- Šta se dešava sa tvojim problemom sa kamatašom? - upitao je voditelj.

- Doživela sam da meni trudnoj, mojoj mami i babi kamataši dolaze na vrata, ali ja o tome nisam želela da pričam. Terzinom novac i kartica su kod mene jer je on džek, a ne jer ja čekam dete. Moraću da ga pitam na šta to liči da meni trudnoj ostavlja da vraćam kamate? On i ja moramo da razgovaramo, ali za stolom naravno, neću sigurno da pijem kafu i da me radi na palentu i lažne suze. Znaš kako će da bude večeras? On će da bude pod šokom i da krene da me proziva. Neće da plače večeras, ali za koji dan da. On će da bude u gasu da je on taj - govorila je Milica.

- Kako si reagovala kad si bila kod kuće i gledala njihov s*ksualni odnos? - pitao je Darko.

- Divno jer se ne kupaju i našli su se poivodom toga. Meni se beba vrti u stomaku, a ja gledam kako se brišu maramicama. To je bolesno, ja se sprdam, ali to je ozbiljna boleščina i ne bih nikome želela taj osećaj. Ja ne plačem, nego je morbidno. Ne znam da objasnim osećaj. Gore mi je bilo kad sam videla prvo srce da joj jse poslao, prva žurka, treći dan. Kad sam videla srca sve mi je bilo jasno šta će da se desi. Njegovi su mi pričali da to nije ništa. Sebe ne smatram glupom, samo sa Terzom. Treći dan šalje srce i oseća kosmičku ljubav. Tako je bilo sa mnom, krenuo je da me cima u karantinu. Kakva greška, kakav bih ja rijaliti igrač bila - dodala je Veličkovićeva.

Autor: A. Nikolić