TO MI JE BILO STRAŠNO, STREPELA SAM SKAMENJENA: Prvo oglašavanje Kristijanove supruge nakon njegovog ulaska na Farmu 8, jednu stvar mu strogo zabranila

Njegovo pojavljivanje ispred studija u Šimanovcima je izazvao pažnju javnosti jer je na konju šetao po crvenom tepihu. Taj podvih uplašio je njegovu ženu Kristinu koja je sada progovorila o svom partneru.

- Verujte da mi nije bilo lako. Svi smo u kući držali oči na rukama, da se konj ne pomami i baci ga. Videlo se da su se malo unervozili Kristijan i konj, iako je on vežbao to više puta pre ulaska, nekako to mi je bilo strašno, strepela sam skamenjena - rekla je Kristina na početku našeg razgovora, pa priznala da njen nevenčani suprug trenutno nema konkurenckiju na "Farmi" što se pobede tiče.

- Njegov ulazak sam govori koliko je on tamo bitan. Nema mu ravnog, mislim da će pobediti, oko njega su mladi. Tu je Jelena Golubović od jačih, a ona je sa njim super. Mislim da je vreme da odnese krunu koju je zaslužio - govorila je ushićeno Spalevićeva, da bi na kraju otkrila koliko je njoj i njihovim sinovima teško što su razdvojeni:

- Teško nam je što je otišao, ali pare su potrebne nama, a produkciji šou. Uz njega će imati. On je pedantan, radan, pošten, naučiće ih tamo mnogim stvarima.

Ona je potom otkrila i ko joj je privukao pažnju od farmera i šta mu je izričito zabranila.

- Ona mala Rea pevačica u tangama mi je upalila alarm, Kristijan je sigurno odmerio, dobra je i ona usvojena ćerka one pevačice, ima dobru priču. Što se tiče zabrana, rekla sam mu da ne pije jer ume da bude nezgodan, o prevari nećemo mi da pričamo jer to ne dolazi u obzir. Ostavio je kući mene sa dva sina, čekamo ga, biće sve u redu - završila je Kristijanova žena.

Autor: M.K.