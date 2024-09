Sud doneo odluku: Halid Muslimović mora da vrati dug od 47 hiljada evra bivšoj prijateljici

Šok!

U Jutru sa dušom, voditeljka Jovana Jeremić je otkrila da Halid Muslimović mora da vrati 47500 evra svojoj prijateljici Azi Hadžić koja se uključila u jutarnji program preko Viber poziva.

Naime, kako je Aza otkrila, sud je doneo odluku sa Halid mora da vrati novac svojoj nekadašnjoj prijateljici.

- Halid je bio prijatelj mojoj porodici, kada je imao poteškoća on je stalno pozamljivao novac od nas. Moj muž i ja smo stalno pozamljivali njemu novac, ali on nije vraćao. On je meni stalno govorio da će da mi vrati. Ja sam njemu 2013. godine šaljem opomenu, on je meni to prebacio i rekao da to nisam trebala da uradim. Dobila sam ga na sudu, i on je sada u obavezi da mi vrati novac, i pored toga da mi plati kamatu. - rekla je Aza pa dodala:

- Ja sam njemu verovala, iz istog smo grada, a on je poznata ličnost. Ja ne mogu da verujem da je on dozvolio sebi da duguje tolike pare nekome, čak i kada je dobio opomenu da duguje pare.

Autor: pink.rs