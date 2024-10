Ja sam njegova devojka već četiri godine: Naša glumica doživela izdaju o kakvoj nije mogla ni da sanja, a kada je saznala...

Srpska glumica Dajana Gudić već 11 godina ima uspešnu karijeru u Americi, a kako je ispričala, pored brojnih uspeha, pre izvesnog perioda doživela je veliku izdaju i to od strane partnera.

Dajana Gudić, naša poznata glumica je za domaće medije, ispričala kako je saznala za prevaru svog momka sa kojim je bola tri godine u vezi. Kako je navela, on je bio u paralelnom odnosu sa jednom devojkom, koju je kasnije i oženio.

- Tu noć kad je on zaspao ja sam mu uzela telefon. Njega je neka žena zvala. Ja sam otišla u kupatilo, zaključala se i javila se na telefon. Rekla sam joj "ćao", ona me je pita ko sam ja, ja joj kažem "ko si ti", ona mi odgovori "ja sam njegova devojka već četiri godine". Sa druge strane ja sam njegova devojka tri godine, sad kad pričam o tome mi je i malo smešno, ali u tom trenutku mi se srušio ceo svet. Posle nekoliko godina, on me je nazvao da mi kaže da se ženi, da je ta devojka ostala trudna, ali da mene voli - ispričala je Dajana u emisiji "Ispovesti" na Novoj.

Glumica o poznanstvu sa Leonardom Dikapriom.

Glumica je upoznala i mnoge svetske face, poput glumca Leonarda Dikaprija.

- Upoznala sam toliko poznatih, da ne nabrajam. Ali rekla bih Leonardo Di Kaprio on je divna osoba. O njemu se svašta piše, a on je u stvari jako prizeman. Upoznala sam ga nakon sedam dana od kada sam se preselila u Holivud, otišla sam kod njega na parti on je meni prišao i pozdravio se rekao: "Čao ja sam Leonardo Di Kaprio dobrodošla na moj parti". Na njega padaju, svi modeli, može da bira devojke. Njegova bivša ima 29 godina. Okej, voli klinke, ali on je mnogo više od toga što voli klinke.

Autor: Nikola Žugić