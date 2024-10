Progonitelj Nataše Bekvalac osuđen: Pretio joj smrću i ucenjivao je, a sada mu preti zatvorska ludnica

M. M. iz Srbobrana proglašen je krivim u Višem sudu u Beogradu za proganjanje popularne pevačice Nataše Bekvalac.

Sud mu je izrekao meru psihijatrijskog lečenja na slobodi, dok mu je pritvor, u kojem se nalazio, ukinut. Prethodno je tužilaštvo predložilo da on bude smešten na obavezno lečenje u zdravstvenoj ustanovi, ali je na osnovu nalaza veštaka, koji su ukazali na mogućnost lečenja na slobodi, taj predlog izmenjen.

Tokom suđenja, njegova sestra, majka i sin, koji je student, obavezali su se da će zajedno voditi računa o njegovom zdravstvenom stanju. Oni će se dogovarati i zajednički nadgledati da li on redovno uzima propisanu terapiju i odlazi na redovne kontrole kod lekara, navode Novosti.

Sudija Zoran Božović je tokom izricanja presude naglasio okrivljenom da od njega zavisi da li će se pridržavati terapije ili će se, ukoliko to ne bude činio, vratiti u zatvorsku bolnicu.

Podsećanja radi, M. M. je više od godinu dana slao Bekvalčevoj preteće poruke preko društvene mreže "Fejsbuk", zahtevajući da mu plati pesme koje tvrdi da joj je dao i koje su postali hitovi. Pretnje su postale ozbiljnije, uključujući i pretnje smrću, zbog čega ga je pevačica prijavila.

Nakon hapšenja, utvrđeno je da on pati od psihičke bolesti koja je izazvala njegove deluzije i dovela do krivičnog dela. Kako su naveli stručnjaci, utvrđeno je da umišlja događaje, ima pogrešna sećanja i megalomanske ideje, zbog čega je i došlo do proganjanja pevačice.

