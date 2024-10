Posle njegove smrti nisam videla svrhu: Ilda Šaulić otkrila sve o prelomnim trenucima za svoju karijeru nakon Šabanove smrti

Želela je da digne ruke od svega!

Autor i voditelj emisije ''Amidži šou'' Ognjen Amidžić ugostio je večeras Peđu Jovanovića, Viki Miljković, Milicu Todorović, Ildu Šaulić i Zorana Pejića Peju. Na početku emisije gosti su učestvovali u segmentu 'Stigla nam je pošta', te su odgovarali na škakljiva pitanja.

Milica Todorović je otkrila sa kojim bivšim dečkom bi se pomirila, nakon čega je Ilda Šaulić priznala zbog čega je u jednom trenutku planirala da završi sa muzičkom karijerom.

Pitanje za Ildu Šaulić glasilo je: Da li si nekada poželela da odustaneš od pevačke karijere?

Bio je trenutak kad nas je otac napustio i više mi nišra nije imalo smisla. Nekako sam krenula da pevam uz njega i zajedno smo nastupali, kad je došlo do trenutka da njega nema nisam videla svrhu. On na početku nije bio za moju karijeru ali kasnije je promenio mišljenje

Pitanje za Viki Miljković: Sa kim si iz žirija Zvezda granda u najlošijem odnosu?

Kako kad, sada trenutno nemam ni jednog neprijatelja. Mi koliko god da se svađamo na kraju dana se volimo, čak i oni koji su me napadali mislim da su me zavoleli kao što sam i ja njih tako da nema zle krvi. Ja volim da se našalim i da pariram njima u komentarima, neka mi pričinjava gušt da im kontriram ali mi toliko dugo trajemo da to ništa nije važno, čak mislim da ćemo još dugo godina trajati -rekla je Viki.

Pitanje za Milicu Todorović: Kada bi morala da biraš sa kojim bivšim bi se pomirila?

Ni sa jednim, da su valjali ne bi bili bivši. Ja bi njih zadavila tamo sve -rekla je Milica.

Male batine tokom se*sa, da ili ne? -glasilo je sledeće pitanje za Milicu, jer nije odgovorila na prethodno.

Ognjene okreni se, šalim se ne volim batinjanje -odbrusila je Milica.

Pitanje za Zorana Pejića Peju: Da li si nekada imao s*ks na radnom mestu ili na nekom veselju?

Na veselju nisam sto posto jer nemam kad, samo idem od stola do stola. Pre 30 godina sam počeo a da li je bilo na početku sad razmišljam, na radnom mestu jesam -dodao je Peja.

Autor: Nemanja Šolaja