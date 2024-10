Ona je odmah pozvala nakon udesa: Goga Sekulić progovorila o životu koji je nije mazio, pa se osvrnula na estradna prijateljstva

Naša poznata folk pevačica Goga Sekulić nedavno je doživela saobraćajku zbog koje je nosila kragnu na vratu, ali i koja je ostavila posledice po nju.

Jedan sasvim običan dan, kao i svaki drugi, a pevačica Goga Sekulić nije ni slutila da će zbog tuđe greške, navući kragnu na vrat, te je sada u intervjuu za medije progovorila o saobraćajki, podrški kolega u tim trenucima, ali i o privatnom životu.

Da li ste se oporavili od saobraćajne nezgode koju ste nedavno doživeli?

- Još imam bolove u vratu i glavi, ali se oporavljam. Uplašila sam se kada je automobil naleteo na mene, a ja nisam imala vremena da pobegnem. Krenula sam da guram automobil kao da sam od čelika. Zahvalna sam dragom Bogu što sam ostala živa i zdrava.

Ko vas je od kolega prvi pozvao?

- Dara Bubamara me je prva pozvala i ponudila mi je pomoć! Nju najduže znam, a volim je jer je borac koji od početka karijere ne zavisi ni od koga, baš kao i ja. Radi sama za sebe, a to veoma cenim i poštujem. Takođe, pozvali su me i Milica Pavlović i Boban Rajović, i zahvalna sam im na tome.

Preživeli ste smrt prvog supruga, razvod od drugog, udes, kao i saznanje da vam sin zaostaje u razvoju... Da li ste potražili stručnu pomoć?

- Po prirodi sam pozitivna osoba, a to mi je pomoglo da ustanem i nastavim dalje posle svih životnih udaraca koji su bili preteški. Nikada nisam posećivala psihoterapeuta, sve do ove nezgode. Sada sam otišla, ali samo zbog toga što me je lekar opšte prakse poslao da obavim sve preglede, jer je takva procedura. Potresla sam se kada sam videla kakvi sve ljudi tamo dolaze, kao i s kojim se sve problemima susreću.

Odakle vi crpite snagu?

- Snagu mi daju sin i porodica.

Da li vam bivši suprug pruža podršku?

- Da, on je zaista divan. Nas dvoje smo se razišli jer nas je korona udaljila, ali smo ostali u odličnim odnosima.

Da li vas je porodica podržavala na početku karijere?

- U početku su se bunili, nisu hteli da me puste da idem po belom svetu, ali na kraju su se pomirili sa situacijom. Majka se zbog mog posla razbolela, srčani je bolesnik. Nije mogla da se pomiri s napisima i tračevima o meni, a ja nisam uspela da je zaštitim od toga.

Ko vam je od kolega pomogao na početku karijere?

- Goca Tržan, Dara Bubamara, Željko Joksimović i nekoliko dobrih menadžera. Bane Obradović mi je pomogao da odem u Švajcarsku.

Da li vam se ikada dopadao neki kolega sa estrade?

- Ne, zaista nije. Ne želim da se uvrede moje kolege, ali tip muškarca koji meni može da se svidi nikako nije poput kolega s estrade.

Autor: Nikola Žugić