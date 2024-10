Slavni jutjuber optužen za napad na devojku u hotelu: Nijedna osoba ne može da pristane u takvim okolnostima

Britanski jutjuber i reper Jang Fili (29) optužen je za seksualni napad na ženu od 20 godina 28. septembra nakon nastupa u noćnom klubu u Pertu.

Reper, čije je puno ime Andres Felipe Valensija Barijentos, pojavio se u četvrtak pred sudom i naloženo mu je da ostane u Australiji do decembra na još jednom saslušanju.

Barijentos je pušten uz kauciju pod nizom uslova, uključujući da mora svakodnevno da se javlja policiji i da ostane u Zapadnoj Australiji.Jutjuber je uhapšen u Brizbejnu u utorak i izručen međudržavnom Pertu u sredu. U četvrtak se pojavio pred australijskim sudom, gde mu je naređeno da ostane u zemlji do decembra radi daljeg saslušanja.Trebalo je da se vrati u Veliku Britaniju i da se pojavi na muzičkom događaju u Eseksu 25. oktobra, ali je to otkazano. On je trebalo da se pojavi zajedno sa nekoliko specijalnih gostiju u noćnom u Kolčesteru. Ali portparol mesta događaja rekao je za MailOnline: "Otkazali smo događaj jutros čim smo čuli za njegovo hapšenje. Promoter će kupcima ulaznica vratiti novac."

Jutjuber je optužen za seksualni napad na ženu od 20 godina u svom hotelu u Pertu 28. septembra nakon nastupa u noćnom klubu Bar1 u Hilarisu u noći 27. septembra. Muzičar, koji ima više od tri miliona pratilaca na Instagramu, nastupio je u noćnom klubu Havana na Zlatnoj obali dva dana pre hapšenja.Optužen je po četiri tačke za seksualnu penetraciju bez pristanka, tri tačke za napad i jednu tačku za ometanje normalnog disanja ili cirkulacije osobe pritiskom na vrat.Policijski tužilac Džulijus Depetro usprotivio se njegovom puštanju iz pritvora tokom današnjeg saslušanja u Sudu za prekršaje u Pertu, tvrdeći da postoji "izuzetno jak" dokazni postupak tužilaštva podržan CCTV-om i foto dokazima.

Tužilac je rekao sudu da slava gospodina Barijentosa znači da redovni uslovi kaucije neće biti dovoljni.

- Ovo je već dospelo na naslovne strane. S obzirom na prirodu društvenih medija, prirodu ljudi koji skaču sa zaključcima, s obzirom na prirodu neravnoteže moći između stranaka - rekao je za ABC News.Tužilac je sugerisao da je bogatstvo Barijentosa relevantan faktor u odluci da li da mu se odobri kaucija.

- Nema garancije da ćemo [njegova] značajna sredstva moći da ga vratimo da se suoči sa ovim optužbama - rekao je on sudu. Tužilac je sudiji za prekršaje pokazao fotografije – koje nisu dostavljene sudu – za koje je tvrdio da se odnose na pitanje saglasnosti.Osvrćući se na fotografije, rekao je da "nijedna obična osoba ne može da pristane u takvim okolnostima".

- Po njenom telu se vidi istorija nasilnih radnji… mi kažemo da su te fotografije i ono što je navodno van granica onoga što bi se moglo smatrati sporazumnim činom - dodao je, prenosi DailyMail.Zastupnik repera Šejmus Raferti je rekao da bi, ako se ne odobri kaucija, njegov klijent mogao da provede do dve godine u zatvoru Hakea, ozloglašenom zatvoru u Pertu. On se takođe usprotivio zahtevu tužilaštva da mu se zabrani objavljivanje na internetu, rekavši da je to „potpuno nerealno” u „modernom dobu”.Jutjuber je dobio kauciju uz niz uslova, uključujući zabranu kontaktiranja svoje žrtve ili objavljivanja na društvenim mrežama o slučaju. Takođe mora da ostane u Zapadnoj Australiji, svakodnevno da se javlja policiji i da da lično gotovinsko jemstvo od 100.000 dolara (52.000 funti).On je među mnogim kreatorima sadržaja koji su stekli ime skupljajući ogromne pratioce na mreži i zarađivali od prihoda od video oglasa i saradnje sa brendovima.Nakon što je završio školu sa četiri GCSE i okušao se u radu kao broker, počeo je da postavlja komične klipove na internet sam i sa saradnicima - što je dovelo do poslova TV prezentacija i početka muzičke karijere.Jutjuberova neto vrednost procenjuje se na 1,5 miliona funti, a on je rođen je u Kolumbiji 1995. godine pre nego što je njegova porodica pobegla iz zemlje tokom višedecenijskog građanskog rata u zemlji, preselivši se u Levišam, jugoistočni London kada je imao samo dve godine. Živeli su iznad kokošinjca.

- Najviše sam ponosan na činjenicu da sam bio izbeglica, ponosan sam što sam morao da se borim. To te čini da ceniš sve male stvari mnogo više. Mislim da nisam stvarno shvatio koliko smo siromašni - rekao je za "Amazon Prime" 2020.Sama ga je odgajala njegova majka Marija. Napustio je školu i postao broker sa 17 godina, hvalivši se u jednom intervjuu kako pravi 'racks' - sleng za hiljade funti.

- Brate, imao sam 17 godina i zarađivao sam sedam do deset rakova (hiljade funti). Bio sam dobar - rekao je on za Jutjub kanal.

- Ali nisam bio dobar, jer svojoj mami nisam dao ni peni, tako da sam stvarno rasipnik -Zatim se pridružio Youtubu u novembru 2013. nakon što je video o njegovoj bivšoj prevari postao viralan sa milionima pregleda na Fejsbuku.Na video snimcima pravi komične skečeve i vodi „nezgodne“ sesije sa pitanjima i odgovorima sa članovima javnosti u Londonu. Zatim se pridružio grupi narastajućih internet zvezda The Wall of Comedy i počeo da se bavi svojom muzičkom karijerom, objavljujući singlove Take Time, La Paila i Mucho Mas tokom 2017. i 2018. godine.

Njegovo prisustvo pred kamerama dovelo je do voditeljskih poslova na BBC 3 - žarištem za nove mlade talente korporacije - u emisiji "Hot Property" i kvizu "Don't Scream". Takođe je sarađivao sa reperima Čipom (ranije Chipmunk) i Aičem na singlovima Day to Day i Grey.Takođe je objavio novi singl Tempted, neposredno pre nego što je krenuo na turneju po Australiji.

