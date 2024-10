Zbog njega se zaletela u betonski zid: Ovo je Stojin muž, ne voli da se eksponira, a evo čime se bavi (FOTO)

Na sve je bila sremna samo da je ne ostavi.

Poslednju deceniju pevačica Stoja uživa u skladnom braku sa suprugom, koga ne prikazuje toliko u javnosti.

Stojanka Novaković Stoja od kada se pojavila na javnoj sceni osvojila je publiku svojim hitovima, te je jedna od omiljenih domaćih pevačica.

Jedan od dokaza je upravo to da je ova pevačica najtraženija u klubovima u inostranstvu, te svaki vikend provodi radno.

Pevačica je svojevremeno otkrila da se izuzetno rano ostvarila u najlepšoj ulozi, ulozi majke, ali veoma brzo je doživela tragediju kada joj je preminuo suprug, a njegova porodica je izbacila iz kuće sa detetom.

Stoja je tada bila izuzetno mlada, imala je devetnaest godina, a njen sin svega tri te su prošli golgotu.

Poslednju deceniju pevačica uživa u skladnom braku sa Igorom Jovanovićem, arhitektom koga ne prikazuje toliko u javnosti.

– Dugo opstajemo kao supružnici jer smo puni razumevanja jedno za drugo. Rekla bih da su razumevanje, ljubav i poštovanje ono što nas održava sve ove godine. To je recept za mlade ljude koji žele da stupe u bračne vode ako žele da imaju kvalitetan brak, normalan, da imaju svu slobodu ovog sveta i da zaista uživaju u jednom harmoničnom odnosu sa svojim partnerom – rekla je Stoja pre nekoliko godina.

Jednom prilikom je ispričala na šta je bila spremna kako je ne bi ostavio.

– Zaletela sam se kolima pravo u zid, znala sam da on na to neće biti ravnodušan. Naravno, upalilo je i pomirili smo se. Nisam se povredila, ipak sam tempirala kako ću to da uradim. Oštetila sam auto, ali nije mi žao. Znala sam da će sigurno doći da mi pomogne, a onda ga je čekala zamka: ostajanje kod mene – ispričala je Stoja pre nekoliko godina.

Autor: N.Brajović