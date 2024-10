U toku emisije Premijera - Vikend specijal, gost voditeljke Bojane Lazić je treper Mihajlo Verulović Vojaž.

Bojana je na početku razgovara sa njih otkrila koliko se Vojaž razlikuje od pojedinih zvezda:

- Ti si nekako prirodan, kulturan, i pravi primer današnjoj deci - rekla je Bojana.

- Hvala ti, sve to ide iz kuće a ja se trudim to da pokažem ljudima - rekao je Vojaž.

- Ja sam veoma dinamičan i imao sam takav život, od kako samo se preselili zbog ranjavanja mog oca, ali ja sam u tinejdžerskom dobu bio najbolji sa ocenama, ali sam i bežao sa časovima. Ja sam inače bio jako povučen, imao sam svoju grupu ljudi i sa njima sam bio prirodan - rekao je Vojaž pa je otkrio da li je bio omiljen kod devojčica u periodu:

- Pa kako kada, tada sam bio povučen.

Vojaž je tokom emisije otkio da je u trećoj godini želeo da odustane od škole zbog muzike:

- Kada sam rekao roditeljima da hoću da se bavim muzikom, moj otac je bio u haosu, kreditima, a ja dolazim sa tim. Četvrtu godinu sam završio vanredno i eto bavim se muzikom, upisao sam fakultet za produkciju i to mi je posao iz snova.

Bojana je upitala Vojaža o njegovoj bivšoj devojci Breskvici i muzici koju su tada spremali:

- To je deo mene i moje prošlosti i ponosan sam na njega, jer ne bih bio ono što jesam da to nije bilo. Omiljena pesma iz tog perioda mi je Beli grad, a danas mi je omiljeni duet sa Cecom, ta saradnja mi je najbolja i najlepša, sa njom je najlakše raditi. Uraditi duet sa Ceceom, pogotovo iz muzike iz koje ja potičem, spoj ta dva žanra, meni je to dovoljno za sve, Ceki je jako dobar lik.

- Da li si nekada javno iznostio mišljanje o homoseksulanosti, da li se kaješ zbog toga? - upitala je Bojana.

- Moj stav je moj stav, mene neće zanimati šta ko ima da kaže i kako, tema homoseksulanosti je tabu tema za nas. Svi smo mi potekli iz ljubavi, a najvažnije je da ljubav postoji. Ono što ja osuđujem je to kada neko nanosi štetu nekome, to mi je loše. Ja nemam problem da je neko gej pored mene, jer ja znam koga volim. Ljudi koji laju na to su ljudi koji sumnjaju u svoju seksualnost.

