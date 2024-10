Komšije voditelja progovorile o njegovom propalom braku: Otkrili detalje o navodnom Sandrinom ljubavniku

Domaći mediji posetili su ponovo kraj u kom su živeli sada već bivši partneri.

Danima unazad se spekuliše da se voditelj Milan Kalinić razvodi od supruge Sandre sa kojom je u braku 18 godina.

Par ima dvoje dece, sina i ćerku, a glumac se iselio iz porodičnog doma koji su sagradili u jednoj mirnoj ušuškanoj ulici na Voždovcu, i sada živi kod majke.

O ovim navodima, domaći mediji razgovarali su sa komšijama poznatog voditelja, koji ističu da su Milan i Sandra prelep par, kao i da smatraju da je njihov brak trenutno u krizi, te da će Milan i Sandra vrlo brzo to prevazići.

- Mislim da je sve ovo oko razvoda, jedan krizni period. Njega viđam stalno sa decom, vozi ih u školu, svaki dan tu prođe automobilom ili motorom - priča jedan komšija iz ulice u kojoj živi porodica Kalinić.

I drugi komšija je sličnog mišljenja.

- Čuo sam tu priču oko razvoda, ali nisam siguran da li je to istina, jer ga viđam skoro svaki dan. Oboje odlično izgledaju. Siguran sam da ako su u svađi, da će to brzo rešiti, delovali su kao skladan par. Mislim da je ovo možda samo njihova trenutna kriza. Imaju dvoje zlatne dece, mnogo lepo su vaspitani, Milana uvek vidimo kako vozi klinca na trening, a nju ređe viđamo, mada i kad je vidimo, ona je u kolima, pa i ne komuniciramo - kazao je on.

U jeku priča da se Milan odselio iz porodičnog doma te da su pre nekoliko meseci i zvanično potpisali papire za razvod, komšinica ističe da Milana viđa svakog dana u ulici.

- Viđam ga često, tu je po kraju. Uglavnom dolazi često po decu da ih vozi u školu ali ne ulazi unutra. Dugo ih nisam videla zajedno, uvek odvojeno, ali to je razumljivo, svako od njih ima svoj posao, automobil - kaže komšinica, koja je čitala u medijima da je zapravo Sandra imala ljubavnika.

- Čitala sam to i priča se po kraju ali samo na nivou tih pisanja. Ona je lepa i atraktivna žena, izuzetne harizme. Verujem da joj se udvaraju, a sada čaršija svašta priča. Uvek kada dođe do razvoda ljudi pričaju da je tu neko nekog prevario, ne bih ja to uzimala zdravo za gotovo. Pa šta i ako se su zvenično razveli, ne znači da tu nema mesta pomirenju.



