Bivši muž Nine Badrić pliva u parama: Ozbiljan je milioner, otkrivena istina o pevačicinom PRIVATNOM ŽIVOTU

Nina Badrić retko priča o prijatnom životu, mada su domaći mediji prenosili da je svojevremeno bila u braku sa milionerom, Bernarda Krasnića.

Brak nije uspeo, uprkos, velikoj ljubavi sada već bivšeg bračnog para, a Ninin nesuđeni ubrzo se ponovo oženio. Naime, Bernard je trenutno u braku sa Laticom Ivanišević za koju kažu da je prava lepotica.

Inače, Nina i Krasnić bili su u vezi 12 godina, a 2003. su se verili u Dubrovniku, pa stupili u brak, a onda se razišli i nastavili i svako je nastavio svojim putem. Bajkovito venčanje održano je pred 180 zvanica, a Nina je blistala u venčanici skupocenog brenda. Tada, luda od ljubavi, nije ni slutila da će ljubavi, nakon samo tri godina doći kraj, prenosili su mediji.

I dok je njen bivši našao ženu, Nina je još uvek slobodna.

- Verujem u susret dvoje ljudi, u susret nekih srodnih duša. Moram priznati da ja to do sada nisam doživela, nikakav susret koji bi mene promenio, znala bih da je to taj. Nešto što bi mi bilo konačno, što samo znači da ću ga doživeti. Ja se tome radujem, pa makar i sa sedamdeset - govorila je za domaće medije, svojevremeno Nina.

Nina: "Ne bavim se pogrešnim odlukama"

- Prošla su i ta vremena kad sam se bavila prošlošću i pogrešnim odlukama. Sad samo gledam prema sutra i bavim se onim što živim. Naravno da sam napravila greške koje su me koštale, no žaliti za time je izgubljeno vreme. Drugi put ću pametnije! - rekla je Nina nedavno.

- Nemam strahove. Od ničega i nikog. Puno radim na sebi i shvatila sam da su naši strahovi imaginarna stvar. Što se treba desiti desiće se. Ne treba čovek puno glavu razbijati oko nečega što se tek treba dogoditi. Ustvari lažem... Bojim se zmija i njih ne volim sresti ni na dve noge, a kamoli one koje puze (smeh) - dodala je tad.

Autor: pink.rs