Kubanka u Zvezdama Granda sve bacila na kolena: Arlet Marija Rohas Marijinom pesmom izazvala muk u studiju

Iznenađenje večeri u “Zvezdama Granda“ bilo je pojavljivanje kubanke Arlet Rohas (28) na velikoj sceni.

Egzotična kubanka Arlet Marija Rohas izvela je pesme “Nije ljubav to“ Marije Šerifović, nakon čega je Marija odmah i dala glas takmičarki.

Odmah na početku dobila je 4 “da“, a žiri se oduševio kada je video prelepu crnku na sceni, kada su i shvatili da ona nije sa ovih prostora.

Uz drugu pesmu Aleksandre Radović podigla je publiku na noge, a ni Marija nije odolela da ne zaigra.

Krajnji rezultat bio je 6 da, što je obradovalo Arlet.

Voja je odlučio da takmičarki razbije tremu pričajući na španskom dok je Arlet na pitanja odgovarala na srpskom.

Kubanka je odmah otkrila da je njeno mesto prebivališta Niš i to već dve godine, gde se skrasila pored izvesnog Milana koji je i bio podrška u bekstejdžu.

-Često sam putovao, i na Kubi je upoznao. Nije bilo lako ubediti je da se preseli ali sam uspeo- rekao je Arletin budući suprug.

Marija je odmah obrazložila zbog čega je dala glas atraktivnoj takmičarki.

–Čula sam da nije odavde i želela sam da vidim prvensteno. Ona nije pevala uopšte loše koliko je problem ta jezička barijera. Ne znam kako će se to razvijati tokom takmičenja– rekla je Marija.

Bekutu je međutim najviše zanimalo otkud ona u “Zvezdama Granda“, da li je pratila takmičenje, i šta ju je nateralo.

-Gledala sam na televiziji i rekla sam sebi: “Ja treba da idem ovde“– nasmejano je rekla Arlet.

Kako joj je Voja dao vetar u leđa da u nekom od narednih krugova peva na maternjem jeziku, što jeste u pravilniku produkcije, Kubanka je odlučila da žiriju otpeva pesmu na španskom, što je razgalilo žiri, a rasplakalo voditeljku Anu Sević koja to nije ni pokušala da sakrije.

-Sa tobom svakako treba da se radi, nije problem samo jezička barijera, čuli smo te sad i na španskom, ali beksrajno si lepa i simpatična, koga god da odabereš za mentora nećeš pogrešiti- istakao je David, a zatim je Bosanac obrazložio svoj panik taster.

-Nisam znao da nisi odavde, niti sam se bavio time. Nije to bilo dobro, ni slučajno, i potvrdila si da nisu sve Kubanke muzikalne, veruj i na reč, a sve drugo su vašenja jer si nam gošča. Dobrodošla, to je to- objasnio je Dragan Stojković koji je dao panik taster.

Došao je momenat koji su svi željno čekali, a to je da takmičarka odabere mentora, i čini se da njena odluka nije mnogo iznenadila žiri.

–Mariju biram- kratko je poručila kanidatkinja što je Šerifovićevu naravno obradovalo.

