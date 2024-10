'To je bolesno', ponavljala je princeza Dajana, a ceo svet im se smejao: Skandal koji su Čarls i Kamila priredili je najveća bruka kraljevske porodice

Britanski tabloidi objavili su transkript razgovora Čarlsa s Kamilom, koji je obilovao lascivnim detaljima. Kraljičin sin izrazio je želju da "stanuje u Kamilinim pantalonama".

Princeza Dajana i tadašnji princ, a danas kralj Čarls III, zvanično su se razveli 1996, ali su bili rastavljeni još od 1992. godine. Probleme u braku imali su od samog početka, jer je mlada i neiskusna Dajana ubrzo shvatila da njen suprug nastavlja vezu sa svojom dugogodišnjom ljubavnicom Kamilom, od koje nije odustajao uprkos protivljenju njegove majke, činjenici da se oženio i gneva javnosti.

Poznato je koliko su paparaci i tabloidi proganjali Dajanu, ali ni Čarls nije bio u potpunosti pošteđen, pa je 1993. izbio skandal veći od bilo čega što je zamerano obožavanoj princezi. Naime, od svih neprijatnosti koje je doživeo, nikad ništa nije pretilo da mu ugrozi reputaciju kao "Camillagate", poznatiji pod svojim komičnim nazivom "Tampongate".

Britanski tabloidi objavili su transkript razgovora Čarlsa s Kamilom, koji je obilovao lascivnim detaljima. Kraljičin sin izrazio je želju da "stanuje u Kamilinim pantalonama", jer bi tako "bilo mnogo lakše". Kamila je pak izjavila da će se Čarls ponovo roditi kao "par gaća", a princ je rekao da bi mogao da bude Kamilin tampon i da ga baci u WC šolju i pusti vodu kako bi se zavrteo i da "nikad ne ode dole".

Ona se sve vreme kikotala i dodala da bi on mogao da bude kutija njenih tampona.

"Oh, dragi, oh, kako te želim sad", rekla je u jednom trenutku.

Ovaj skandal nazvan je u medijima "Tampongate" i potresao je kraljevsku porodicu. Lični telohranitelj princeze Dajane izjavio je jednom prilikom da je ona, iako je snimak procurio tek tri meseca nakon što se princeza razvela od Čarlsa, bila u neverici i da je samo ponavljala: "To je jednostavno bolesno".

Zanimljivo je da je ova epizoda iz života britanske kraljevske porodice isključena iz serije "Kruna", koja detaljno govori o skandalima i važnim trenucima tokom vladavine Elizabete II. Kako je objasnio glumac Džoš O'Konor, koji u seriji glumi mladog princa Čarlsa, on je "kriv" za to. Navodno je njegov prvi uslov da bude deo ovog projekta bilo to da ne mora da izgovara "prljavštinu" koju je prestolonaslednik uputio svojoj ljubavnici.

"Kad su mi ponudili ulogu, jedno od mojih prvih pitanja bilo je, kad kažem pitanja, mislim uslova: ‘Ne radimo onaj telefonski razgovor o tamponu'", otkrio je glumac i dodao da je ovo bila prilika da njegovi roditelji konačno gledaju neki njegov projekat, a da im ne bude neprijatno.

Kako je navedeno u knjizi "The Diana Chronicles" Tine Braun, čovek koji je snimio ovaj razgovor godinama je čuvao snimak, a objavio ju je nakon što je 1992. u novinama objavljen transkript razgovora princeze Dajane s njenim ljubavnikom Džejmsom Gilbijem. Muškarac koji je snimao Čarlsa i Kamilu odneo je potom snimak u Daily Mirror i za to je dobio 30.000 funti.

Autor: Aleksandra Aras