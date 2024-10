Živela u kući sa zemljanim podom: Naša pevačica odrasla na rubu siromaštva, a danas živi kao KRALJICA

Bilja i Aca danas uživaju u čistom luksuzu, a njihova kuća važi za jednu od najlepših na estradi

Biljana Jevtić uživa u skaldnom braku sa kolegom Acom Ilićem, a par o svojoj privatnosti ne voli puno da priča.

Biljana danas uživa u luksuzu, ali ne krije da je odrastala u siromaštvu, te da je njena desetočlana porodica stanovala u nedovršenoj kući.

- Kada sam se rodila da je bilo nas desetoro. Bio je moj otac, moja majka, baba, prababa, stric i tu još neki stariji ljudi i ja i moja sestra kao najmlađe. Mi smo svi živeli u jednoj maloj kući, bile su dve sobe i jedan mali hodnik. Tada nije bilo betona, već zemljani pod. U jednoj sobi smo spavali nas četvoro, sestra i ja, otac i majka, a ovamo u drugoj sobi njih šestoro. Tako smo živeli, ali smo bili srećni - rekla je jednom prilikom Biljana koja ističe da se nije libila nijednog posla.

- Šta sve nisam radila… Nekad me je otac nervirao kad nas je budio u pet ujutru da obavimo sve poljoprivredne poslove. Imali smo veliko imanje, živeli smo od toga. Ustajali smo jako rano i skoro do 23. godine sam radila, bez obzira što sam išla u srednju školu. Dođem iz škole i pravo u njivu, nije bilo „neću“ i „ne mogu“. Morala sam i svinje da teram na pašu. Snalazili smo se, pustimo krave na ispašu, one imaju kukuruz, najedu se i spavaju, a mi se kupamo u reci. Mi smo se zabavljali i igrali, meni to nije bilo opterećenje- prisetila se pevačica.

- Uz tu prvu jutarnju kafu pretresemo sve teme i obaveze koje imamo tog dana. Naravno da se osvrnemo i na domaćinske stvari oko kuće, pričamo o tome kakve Ivan ima obaveze. Što se kaže, dogovor kuću gradi i mi tako otpočinjemo dan ili rezimiramo prethodni ako smo bili na nekom pevanju ili smo imali neko sniamnje - rekao je jednom prilkom pevač.



