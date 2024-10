Sukob svekra i snaje ne prestaje: Nikolini nikad neću dozvoliti da ekshumira mog sina i da ga sahrani u Zagrebu! Miša Grof ne popušta

Nakon Vidojeve smrti Nikolina i njen svekar su na ratnoj nozi. Sve je počelo zbog vredne imovine pokojnog Vidoja koja se vodi na ime njegovog oca, poznatog antikvara.

Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, otac Vidoja Ristovića koji je pre dve godine iznenada preminuo, a koji je bio u braku sa voditeljkom Nikolinom Pišek spreman je da ide na sud u Split zbog slučaja oko pljačke kuće koju su svojevremeno za letovanje iznajmili njegov sin i snajka. Podsetimo, u ponedeljak su pred Opšinskim sudom u Splitu svedočila dva pripadnika obezbeđenja koje je angažovao vlasnik vile u Kaštelima, na padinama Kozjaka, slovenački državljanin Rok Gale, kako bi iz luksuznog objekta izbacio bračni par Ristović, njihovu ćerku i pomoćnicu.

Miša Grof je već govorio o ovom slučaju i istakao da je to namešteno i da nikakve dragocenosti nisu ukradene.

Ali to nije sve. Čuveni kolekcionar vrednih antikviteta ističe da nikako neće dozvoiti da snajka ekshumira njegovog sina kako bi ga prebacila u Zagreb što joj je, kako je ranije tvrdio, bila namera.

Na početku razgovora smo ga kako red nalaže upitali za zdravlje:

- Ma, kakvi dobro. Ništa nije dobro, ali, recite vi meni kojim dobrom me zovete - uzvratio je Ristović.

On je spreman za put u Hrvatsku na ročište:

- Ići ću, naravno. Pa, šta da kažem, moram. Na šta bi ličilo da ne odem. To ne bi imalo smisla - istakao je on.

Potom smo porazgovarali o bolnoj temi-ekshumaciji tela njegovog sina:

- To je užas. To kada čujem nije mi dobro. Kako da budem i kako da se osećam. U toj grobnici počivaju moji prababa i pradeda, majka i otac i moje dete. Sada da ona dete vodi u Hrvatsku. Strašno. Ja nisam u kontaktu sa njom, ali to neću dozvoliti. To je tako ružno i besmisleno da ne znam kako uopšte može da pomisli na to - objasnio je Miša Grof.

Nakon Vidojeve smrti Nikolina i njen svekar su na ratnoj nozi. Sve je počelo zbog vredne imovine pokojnog Vidoja koja se vodi na ime njegovog oca, poznatog antikvara. Njih dvoje su čak završili i na sudu.

- Pitaću vas prosto, da li vi i ja sada možemo da delimo vašu imovinu? Ne možemo! E, tako i ona ne može da deli moju imovinu! Kako, bre, ona da deli moju dedovinu? Nasledio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj. Što je oduzeto mom dedi i vraćeno meni restitucijom. Nasledio sam grobnicu na Novom groblju koja vredi pola miliona evra, koja je od mermera i bronze. I sad, kako bi ona mogla da deli sa mnom imovinu mog dede i oca, moje majke? Ona da deli, šta da deli, ja ništa ne razumem?! Sve se vodi na mene i sve je moje - rekao je Ristović za naš list.

Autor: M.K.