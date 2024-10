Tada mi je tako odgovaralo: Tanja Savić konačno razjasnila sve o vezi sa Draškom Stanivukovićem

Evo da li su bili u ljubavi!

Pevačica Tanja Savić bila je gost emisije ''Amidži šou'' i tom prilikom odgovarala je u okviru segmenta emisije Petarda na pet vrućih pitanja. Tom prilikom dotakla se i navodne veze sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem.

Pevačica je kao iz topa odgovorila "Ne", a onda je voditelj pitao za Draška Stanivukovića. O njihovoj navednoj romansi brujao je region, oni se nisu oglašavali,a sada je pevačica rešila da stavi tačku na ovu priču.

- Ne, apsolutno ne. To je meni tako tada odgovaralo, nemam pojma zašto. Sada mi to ne bi odgovaralo... Nismo imali ništa, to su samo bila pisanja. Da mogu da vratim onu pamet, ja bih tada drugačije reagovala - poručila je pevačica.

Autor: M.K.