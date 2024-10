Slavni roker doživeo moždani udar: Oglasio se njegov menadžer, moli za finansijsku pomoć

Roker koji je bio zvezda 90-ih Metju Svit doživeo je blaži moždani udar dok je bio na turneji u Torontu. Šezdesetogodišnjem muzičaru, najpoznatijem po hit pesmama "Girlfriend" i "I've Been Waiting", sada su potrebne nedelje rehabilitacije kako bi se oporavio.

Njegov mendžaer je postavio "GoFundMe" stranicu kako bi mu pomogla oko troškova oporavka. Ova stranica širom sveta služi za prikupljanje novčanih sredstava onima kojima je pomoć potrebna nakon životnih nedaća.

Matthew Sweet stopped by @885KCSN today to do a session. TONIGHT Matthew and his band will be at @TheEchoLA in Los Angeles, CA #KCSN #LA pic.twitter.com/jZxBh4gpMe

- Naša dugogodišnja inspiracija i dragi prijatelj, pretrpeo je moždani udar prošle nedelje u Torontu tokom prvih dana nacionalne turneje. On je neočekivano i tragično oteran sa puta i na dug, neizvestan put ka oporavku. Tražimo finansijsku pomoć u ovom teškom trenutku od njegove porodice, prijatelja i navijača. Bez osiguranja ili prihoda od turneje, Metju se suočava sa ogromnim finansijskim teretom. Lekari i bolnička nega u Torontu bili su ključni u spasavanju Metjuovog života, ali zdravstvena zaštita nije besplatna za Amerikance u Kanadi. On sada mora da bude vraćen u Sjedinjene Američke Države hitnim transportnim avionom sa medicinskim osobljem u avionu, u specijalizovani rehabilitacioni centar, gde će dobiti non-stop negu i terapiju tokom šest nedelja - piše u saopštenju.

Kako su dalje objasnili, biće mu potrebni meseci lečenja i rehabilitacije za koje se svi nadaju da će dovesti do potpunog oporavka. Nepotrebno je reći da će troškovi za sav ovaj tretman biti ogromni. Predviđa se ukupno blizu četvrtine miliona dolara.

