Kim Dotkom doživeo težak moždani udar: SAD traže njegovo izručenje zbog prevara i sajber špijunaže

Programer i biznismen Kim Dotkom doživeo je težak moždani udar, preneli su brojni mediji pozivajući se na njegovu objavu na društvenoj mreži Iks, bivšem Tviteru.

Vesti o njegovom lošem zdravlju dolaze tokom dugotrajne borbe američke vlade koja traži od Novog Zelanda da joj izruče Kim Dotkoma, da bi se suočio sa optužbama za povredu autorskih prava, pranje novca, sajber špijuniranje i iznudu.

"Imam najbolje zdravstvene stručnjake koji mi pomažu da se oporavim. Vraćam se čim budem mogao. Molim vas da budete strpljivi i da se molite za moju porodicu i mene", stoji u njegovoj objavi.

Njegov advokat, Ira Rothken, potvrdio je za AP da je poruka autentična, ali nije dao dodatne detalje, preneo je "Euronews". Pravna bitka za njegovo izručenje u SAD traje već 12 godina.

UPDATE: I am recovering from a serious stroke. I have the best health professionals helping me to make a recovery. I will be back as soon as I can. Please be patient and pray for my family and I.