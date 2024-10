Dva dana uoči velike premijere novog mjuzikla "Pogledaj dom svoj anđele" u Teatru "Odeon", u "Novom jutru" TV Pink gostovale su glumica Vesna Paštrović i koreografkinja Katarina Ilijašević.

Glumica Vesna Paštrović ne krije uzbuđenje zbog toga što će novi mjuzikl zajedno sa kolegama ovog vikenda predstaviti beogradskoj publici.

- Jesam umorna, ali sam srećna! Prvo, moram da naglasim da sam jako radosna što ovo gleda moja ćerka Srna. Ima deset godina i sve što ja radim posvećeno je njoj, nekako mi je sve dobilo smisao otkad se ona pojavila. Moja ogromna radost je to što sam ja sad kod vas ovde ,sa Katarinom Ilijašević koju volim privatno i izuzetno je cenim kao koreografa. jedna toliko darovita, mlada osoba koja vodi jednom sigurnom rukom naš plesački ansambl. Ističem uvek u javnim nastupima svojim da mi imamo igrače koji nikada nisu zabušavali, nikada nijednog nisam videla. Oni znaju koliko sam ja stroga, koliko tražim jedan nivo, jer to je novo pozorište, pozorište koje nije odmah naišlo na odobravanje od svih, ali verujte mi da kad uđete u "Odeon"... Verujem da će vreme pokazati, taj ogroman rad i trud ne može da prođe nezapaženo, darovitost tih mladih ljudi - rekla je ona.

Na njen račun brojne pohvale uputila je koreografkinja Katarina Ilijašević.

- Vesna je stvarno jedna ozbiljna i pretalentovana glumica, kod nje na probama zna se - mora da se radi, mora da se ponovi milion puta, svaki dan probe... - rekla je ona, a na pitanje koliko joj je teško, dodala je:

- Nisam sigurna da mi je teško, ja to prosto volim i živim za to. Možda mi je najteže kad ostanem 15 sati na probi, pa fizički postanem umorna. Ja previše razgovaram na srpskom i engleskom, jer imamo internacionalnu ekipu plesača, osmoro plesača iz Kube, jednog iz Rusije, ostali su naši.

Prethodni mjuzikl "Lu", kojim je "Odeon" otvorio svoja vrata publici, postigao je nezapamćene rezultate.

- Vidite vi na probama kako će da bude, strepeli smo u jednom trenutku kako će to publika da primi, ali toliko oduševljenje nekih ljudi, koji već dugo idu u pozorište, prave pozorišne publike, to mi je divno. Kolege iz struke, svako ko je došao bio je oduševljen. Vi, kao izvođač, kad stanete na tu scenu, da se ne lažemo, to je fenomenalno. Najlepše je od svega što u Beogradu postoji novo pozorište. Istaći ću po stoti put, ali nikad neću zaboraviti, hvala Željku Mitroviću što je dao posao mnogim ljudima, što je dao šansu, to je velika stvar - objasnila je Vesna.

Premijera mjuzikla "Pogledaj dom svoj anđele" zakazana je za subotu, 26. oktobar.

- Čast nam je što izvodimo hitove Bore Đorđevića koje je on s velikom radošću poklonio "Odeon" teatru. Zapravo, to je priča o nekoj krizi društva, da tako kažem, vrlo zanimljiva, jer postoji ta jedna neobičnost da taj glavni junak tuži samog sebe. To je komedija situacije, karaktera koji se tu nalaze. Pozdravila bih ekipu na čelu sa Sašom Đuraševićem, koji igra glavnu ulogu, ali tu su i naši prvac Žarko Dimovski, Marko Marković, Milan Prljeta, Stojan Đorđević, ja sam u alternaciji sa Miljanom Popović. Mislim da je predstava sasvim spremna za publiku. Pevam:"Pravila, pravila" - istakla je Vesna, dok je Katarina priznala koliko joj je bilo zabavno raditi koreografije za ovaj mjuzikl.

- Ništa ne doživljavam kao teško, samo je izazovno. Navikla sam da budem skromna. Prezabavno mi je bilo da radim na songove "Riblje čorbe", previše inspirativno. Ova predstava je dala mnogo prostora da se igramo sa različitim rekvizitima, oblicima plesa, videćete različite stilove, masovke grupne, pa duo koreografije... Ja sam se baš igrala sa diverzitetom pri samoj postavci predstave. Scenografija se jako brzo menja u nekim momentima, naši rekviziteri i dekorateri su zaduženi za brze promene - istakla je ona u "Novom jutru" na TV Pink.

Autor: Darko Tanasijević