OVO SIGURNO NISTE ZNALI! Ko dobija starateljstvo nad decom ako se britanski prinčevi razvedu? Pravila su surovija nego što možete da zamislite

Nagađanja o krizi u braku princa Harija i Megan Markl sve su glasnija, a početkom ove godine šuškalo se i da se razvode princ Vilijam i Kejt Midlton. Upravo zato, u poslednje vreme sve se češće govori o tome šta bi se dogodilo s njihovom decom u slučaju razvoda.

Na društvenim mrežama ovih dana kruži snimak Kajla Orkija, koji tvrdi da ni Kejt Midlton ni princ Vilijam nemaju starateljstvo nad decom, već da odluke o tome gde će njihovi naslednici živeti i kako će putovati zavise od - trenutnog monarha.

Australijski News.com zato je kontaktirao stručnjakinju za kraljevsku porodicu Marlen Koning, koja je potvrdila da osoba na prestolu odlučuje o životima dece svoje dece.

"Vladar ima zakonsko starateljstvo nad maloletnom decom", rekla je. Reč je o zakonu iz 18. veka, donesenom za vreme vladavine kralja Džordža I, koji nije bio u dobrim odnosima sa svojim sinom. Zbog tog neprijateljstva, kralj je želeo da ima veću kontrolu nad svojim unucima od njihovog oca.



U vreme kada su se tadašnji princ od Velsa Čarls i pokojna princeza Dajana rastali 1996. godine, na prestolu je sedela njegova majka, kraljica Elizabeta II. Kako prenosi The Sun, Čarls i Dajaana morali su od kraljice da traže dozvolu da prinčevi Vilijam i Hari putuju s njima. No, Marlen Koning dodaje da je to bila samo formalnost, zbog pozitivnih odnosa u porodici.

Kad su se razveli, oboje su dobili "jednak pristup" svojim sinovima, a govorilo se da je to bio jednostavan dogovor jer su dečaci već provodili praznike odvojeno. U to vreme Čarls i Dajana bili su razdvojeni već dve godine, pa je sve već bilo usklađeno i stvar rutine.

Šta bi se dogodilo s decom da se princ Vilijam i Kejt Midlton razvedu?

Kad bi se princ Vilijam i Kejt Midlton razveli, sudbina njihove dece, princa Džordža, princeze Šarlot i princa Luija bila bi u rukama njihovog dede i sadašnjeg monarha, kralja Čarlsa, sve dok je na prestolu.

Nagađa se da Kejt Midlton, u svakom slučaju, ne bi mogla da odvede decu iz zemlje bez dozvole kralja.

Šta bi se dogodilo s decom da se princ Hari i Megan Markl razvedu?

Uprkos "borbama" koje princ Hari vodi s kraljevskom porodicom, titula princa koju je stekao rođenjem ne može mu se oduzeti. Isto kraljevsko pravilo o starateljstvu odnosi se na njegove naslednike, princa Arčija i princezu Lilibet.

Međutim, budući da nije aktivni član kraljevske porodice, te da od 2020. živi u Americi sa suprugom i decom, nije poznato kako bi pitanje starateljstva bilo regulisano u slučaju njegovog razvoda.

Autor: Dubravka Bošković