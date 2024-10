Slavljenica blista!

Voditeljka jutarnjeg programa TV PINK ''Jutro sa dušom'' Jovana Jeremić danas slavi svoj 34. rođendan, a ovim povodom organizovala je gala žurku u jednom eminentom restoranu u Skadarliji. Naša ekipa zatekla je ispred lokala u kojem će se voditeljka večeras sa svojim najbližima veseliti do jutra, ogroman bilbord sa Jovaninim likom, na kojem je bio i čuveni "Kip slobode", kao simbol Amerike, u koju Jovana uskoro putuje povodom izbora, ali i lav. Jovana je za Pink.rs otkrila kakav poklon je dobila od Dragana, ali i čija joj je čestitka najdraža.

- Osećam se fenomenalno, i kao lavica i kao kraljica. Kao pravi kip slobode idem u Ameirku, to je moja najveća želja i san. Očekujem promenu svog života, neće ništa više biti isto. Očekujem da ću biti jedna od glavnih mostova između Srbije i Amerike, žena koja menja odnose i koja može mnogo toga da ponudi i da približi Ameriku Srbima - rekla je Jovana i dodala:

- Dragan stiže. Dogovor je da ne komentarišem šta mi je kupio, iz dana u dan mu vrednost raste, simbolizuje svevremensku i neprolaznu ljubav, sija čistoćom najvišeg stepena. Rekla mi je Lea da mi je pripremila čestitku, ona je toliko samostalno dete, toliko svoje i probila je sve barijere, ista je ja. Dopala mi se posebno čestitka Milana Miloševića koji mi je poželeo da osvojim svet, to sam ja - poručila je voditeljka i dodala:

- Sve mi se do sada ostvarilo, nama ženama nikad nije dosta, nikad dosta kvalitetnog i skupog nakita. Kad neko ne zna šta da me kupi, neka mi donese novac, ja sam vrlo praktična. Ne podnosim kad mi neko kupuje bilo šta za rođendan, neka me bolje pita šta mi treba - rekla je Jeremićeva, a onda se pojavila njena ćerka Lea u roze haljinici sa šeširićem na glavi i buketom u rukama za mamu i oduševila sve.

Autor: M.K.