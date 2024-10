Majka mu je sve rekla: Goca Tržan progovorila o Raši, pa otkrila koji savet je dobio na početku njihove veze

U emisiji "Magazin In", voditeljka Sanja Marinković, ugostila je Mirzu Selimovića, Sašu Joksimovića, Jami, Gocu Tržan i Suzanu Perić.

Tokom emisije, Goca Tržan je otkrila da su je ljudi osuđivali što je sa mlađim momkom te je otkrilakakav savet je Raša dobio od svoje majke :

- Moram da kažem da sam ja sa njim doživela nešto što nisam ni sa kim, trinaest, četrnaest godina u kojima sam se osetila najlepšom, najvoljenijom, a najviše sam volela. Da moj suprug odluči da ne bude sa mnom, ja bih mu se zahvalila na svemu jer me je voleo kao niko. Moram da kažem da je njemu majka rekla da ako ima ozbiljne namere sa mnom da mora da zna da ja imam dete i da je meni dete na prvom mestu, i da on mora da voli moje dete i on to i radi. Svako ima pravo da uživa u svom životu kako želi, stereotipi ne smeju da postoje - rekla je Goca.

Autor: N.B.