Ukleta kuća sa Bežanijske kose pripadala Vesni Zmijanac: Komšija otkrio stravične detalje

Komšija čoveka koji je u svojoj kući ranio članove svoje porodice ispričao da je D. P. tu nekretninu svojevremeno kupio od poznate pevačice

Napadač je uhapšen, a potom mu je pozlilo u automobilu Interventne jedinice policije, odakle je, bez svesti, prebačen i kombi Hitne pomoći koji ga je odvezao, pišu mediji. Povređeni su zbrinuti u KBC Bežanijska kosa.

Prvi komšija pomahnitalog napadača je novinarima otkrio detalje.

- Ova kuća je nekada bila kuća Vesne Zmijanac. Kupio je od nje. Radio je u inostranstvu, žena mu je Ruskinja ili Ukrajinka - otkrio je prvi komšija napadača.

Napadač je, kako su preneli mediji, pokušao da se ubije, ali su ga policajci sprečili u toj nameri.

Inače, advokat Filip Backović kaže da je u februaru imao problem s napadačem. Napadao je već ljude po parkingu, policija nije reagovala. Pretio je smrću njegovoj svastiki, išamarao je na parkingu kada je krenula da sklanja kamenje sa parkinga jer je on zauzeo javno parkiralište. Ona je išla u rikverc i udarila u to kamenje, kada je izašla iz kola, počela je da ga sklanja, a on je izleteo, našamarao je, pretio joj.

Pozvali smo vesnu za komentar, ali se ona nije javljala.

Autor: N.B.