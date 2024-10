Prvu devojku sam imao sa trideset godina: Intimno priznanje Zdravka Čolića o kom bruji Balkan

Muzička zvezda Zdravko Čolić ne voli puno da govori o svom privatnom životu, a jednom prilikom napravio je izuzetak i sve iznenadio detaljima.

Naime, on je tom prilikom otkrio da se dugo opirao braku, te da je prvu devojku imao u zrelim godinama.

- Dosta kasno sam imao prvu devojku. Prva devojka mi je bila već kad sam bio zreo. Krajem tridesetih, prva devojka mi je bila Jasna iz Lokica - priznao je Čola.

Ispričao je šta su sve žene radile kako bi mu se približile.

- Pokušavao sam to da izbegavam koliko sam mogao nekim ponašanjem. Ja sam stanovao u Zagrebačkoj 31 na Grbavici i tamo su ekskurzije žena dolazile i šarale po zidovima. Tri puta smo krečili dvorište. To su prikazali u dokumentarcu "Pevam danju, pevam noću" - rekao je on.

Kada je upoznao sadašnju suprugu Aleksandru odmah se zaljubio u nju.

- Mi smo se upoznali u Brelima. Onda je to trajalo bome 11 godina. To je nekako išlo sporo i na kraju je bilo biti ili ne biti. Nije lako udati ćerku za estradnog umetnika za koja se svašta pričalo i priča - prisetio se pevač.

Čola kaže da je prema sadašnjoj supruzi osetio simpatiju, ali ne i ljubav na prvi pogled.

- Bila je to simpatija na prvi pogled i to ti se u životu dogodi tri-četiri puta da ti se netko svidi i da želiš biti s njim, ali nije loše kad se ljudi dugo zabavljaju jer tad se pojavi nešto drugo, briga o nekom - uveren je on.

Kod Aleksandre, kaže, najviše ceni odanost, nepokolebljivost, poštenje. A da može, kod sebi bi promenio upravljanje novcem.

- Ne može čovek promeniti svoju ćud, ne mislim na način trošenja i način življenja, ali kod mene je to malo bilo preterano i dan danas je - rekao je Zdravko.

