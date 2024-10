Jovana Pajić progovorila o odnosu sa bivšim mužem, Saletom Tropikom: Upoznala sam mu novu devojku, razvod je...

Pevačica Jovana Pajić stavila je tačku na brak sa kolegom Aleksandrom Cvetkoviće, poznatijim kao Sale Tropiko, sa kojim ima decu.

Jednom prilikom, Jovana Pajić je otkrila da je upoznala novu devojku svog bivšeg muža.

- Upoznala sam Saletovu novu devojku, mi se svi jako lepo slažemo i to je u najvećem interesu naše dece. Ja jedino mogu da budem spokojna kada su one dobro i kada je okruženje oko njih zdravo i to je jedino što mene zanima. Drago mi je da je Saša našao jednu taku osobu - rekla je Jovana tada.

O prijateljstvu sa Marijom Šerifović

- Ona ne traži savete, ali upija od nas sve ono što je njoj zgodno. Sa vremenom će verovatno usvajati stvari koje mi praktikujemo sa svojom decom. Ona zapravo nije lik koji sluša savete. Ja ne znam koga majčinstvo nije promenilo, ona je potpuno razoružana i jako je lepo videti je u tom izdanju - rekla je Jovana.

Razvod je jako bolan

- Moj fokus je potpuno usmeren na moju decu i moj posao. Ja kompenzujem emotivno ispunjenje kroz neke druge odnose i jako sam srećna. Muškarac treba da bude normalan, ostvaren i ispunjen - dodala je Jovana, pa progovorila o razvodima na estradi:

- Razvod je jako bolan, a naročito što deca svih tih ljudi to čitaju. Situacije koje isplivavaju o razvodim dolaze do javnosti isključivo zbog aktera, mislim da sve može da ostane u porodici, ukoliko shvate da je najveći interes psihičko zdravlje sopstvene dece. To je stvar izbora, ja sam odlučila da tu situaciju proživim u miru. Na meni je da čuvam svoju privatnost, sve je stvar izbora, to je najveće blago ko uspe to da sačuva - izjavila je Jovana za "Blic".

Autor: Nikola Žugić