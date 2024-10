Džoni Dep se vraća na velika vrata: Posle skandala s bivšom ženom dobio glavnu ulogu, evo s kojom koleginicom će se naći

Film se temelji se na scenariju Zaka Dina, a prati barmena na kruzeru koji upoznaje tajanstvenog gosta sklonog dnevnom opijanju, samo da bi oboje završili upleteni u kriminalno podzemlje i povezani na neočekivane načine.

Džoni Dep i Penelope Kruz ponovno će zajedno glumiti u filmu, i to u akcijskom trileru "Day Drinker". Reditelj filma je Mark Veb, a film režira za "Lionsgate".

Film se temelji se na scenariju Zaka Dina, a prati barmena na kruzeru koji upoznaje tajanstvenog gosta sklonog dnevnom opijanju, samo da bi oboje završili upleteni u kriminalno podzemlje i povezani na neočekivane načine, prenosi Variety. Imena likova koje će Dep i Kruz igrati u igranom filmu zasad nisu poznata, kao ni kada bi se film trebao prikazati u bioskopima. U ovom trenutku nije poznato više detalja o filmu.

"Day Drinker" označava Depov povratak u Holivud

Ovo će biti četvrti film na kojem glumci sarađuju. Dosad su zajedno glumili u filmovima Beli prah (Blow) iz 2001. godine, Pirati s Kariba: Nepoznate plime (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) iz 2011. godine i Ubistvo u Orijent Ekspresu (Murder on the Orient Express) iz 2017. godine.

Ovaj akcijski triler označava povratak Džonija Depa u Holivud nakon pravne bitke s bivšom suprugom Amber Herd. Zbog njenih optužbi, Dep je bio prisiljen da napusti franšizu "Čudesne zveri", a nakon suđenja prvi put se pojavio u filmu "Jeanne du Barry" iz 2023. godine. Takođe je režirao film Modi, Tri dana na krilu ludila, koji je premijerno prikazan na ovogodišnjem Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastianu, prenosi Variety.

Autor: Nikola Žugić