Progovorila o svemu!

Voditeljka Jovana Jeremić uskoro će poleteti za Ameriku, kako bi odande ispratila američke izbore za predsednika, a ona je u uživo uključenju otkrila da li je spremna, te je i otkrila da sa njom ide i njen dečko, Dragan Stanković.

- Ja sam oduvek sanjala da živim holivudski život - rekla je Jovana, a onda je otkrila da li je spremna za put u Ameriku:

- Ja sam spremna, idemo u nepoznato, ja sam negde, imam tremu, zbunjena sam. Ja ne putujem, ja sam znala da mora da se desi ili teroristički napad ili treći svetski rat ili američki izbori da bih ja morala da otputujem iz moje zemlje. Mislim da će baš zato biti intresantno. U Njujorku sam sama sa snimateljem i tu me čeka dosta nepredviđenih situacija. Radimo i nešto drugačije, a to je "Keeping up with JJ", gde ćemo prikazivati život običnog čoveka. Pored toga gde moram da budem na visokim standardima, radimo i "Keeping up with JJ", tako da radim dva projekta. Samo je potrebno da mi se upale kamere, ja radim sama od sebe. Vi ćete upoznavati Ameriku kroz to, to nije rijaliti kao rijaliti, nego moja lični život u Americi. Kada sam ja najavila šta planiramo da radimo, imali smo puno ovih dušebrižnika, moramo voditi računa da i kada radimo to, da bude u svakom smislu na nivou. Da sam samo otišla da radim ovaj striktni deo, ne bih ja bila ja - rekla je Jovana.

- Koja ti je Jovana draža - pitao je reporter.

- Ne mogu jedna bez druge, da nema ove striktne, ne bi bilo ove sa šarmom. Dragan zna da sam ja povučena i striktna, onda to ne bi bilo ovo što sam ja - rekla je Jeremićeva.

- Ja sam glavni i zadužen kao nosač kofera...Mislim da sam ja poneo više stvari nego ona. Meni se možda svidi, pa i ostanem - rekao je Dragan.

- Italijanka me oblači, mene podržavaju moćne i svetske žene. Što se tiče mog stajlina, biće profesionalna Jovana Jeremić, vratiću se iz Amerike sa jednim novim iskustvom. Kada dođem u Vašington, radiće sa mnom ljudi koji znaju šta je standard, ja sam đak ceo život. Ti ljudi će da me usmere, moja karijera se deli do ovog momenta i od ovog momenta. Ja očekujem da ostvarim ono što sam zamislila, sam odlazak tamo je uspeh! Ovo će biti istorijski momenat! Mi se ovim odlaskom upisujemo u istoriju srpskog novinarstva, a ovo što ću ja uraditi, za deceniju, dve, tri, će se izučavati! - rekla je voditeljka.

- Kada ćemo te gledati - pitao je reportrer.

- Što se tiče informativnog momenta, vesti u 13h, 15h i moja informativna emisija 19h, plus mogućnost vanrednog uključivanja...Zapitala sam se da li je meni sve ovo trebalo kada sam poljubila ćerku, mogla sam da sedim 20 godina na Pinku, ali sam shvatila da volim da izlazim iz zone komfora. Sada je taj momenat, ovo je malo prolaz za 2026. godinu, a neka to budu tri male tačke. Sve mora da bude sa stilom, mora da bude spektakularno, ali da bude nivo. Ja volim nivo, volim sve da radim sa stilom - rekla je Jovana.

- Ko pobeđuje - pitao je reporter.

- Ne smem da se izjašnjavam na čijoj sam strani, to ne bi bilo profesionalno i ne želim da se nešto zloupotrebi protiv mene šta god da izjavim, prati se ovo u Americi. Možda oni imaju jaču artiljeriju, ali ja sam bolji vojskovođa. Moja želja je bila da me kolege isprate, ako ne bude bilo dovoljno materijala, prema svima sam bila čovek, dobili ste me na telefon. Imate me, voli te me i kada nisam bila tu, volim i ja vas - rekla je voditeljka, a onda se obratila gledaocima:

- Ovo će biti jedno veliko iskustvo, čuvajte mi moj jutarnji program do Mitrovdana. Meni se sve dešavalo na praznik, juče sam bila u crkvi svete Petke, zamolila sam Boga da nas podrži. Nikada nikome nisam otela ni muža, ni posao, ni ništa, samo sam krčila svoj put i pomagala sam drugima, neka Bog otvori put našoj ekipi. Ja sam jako emnotivna kada pričam o ovome, uspela sam nešto što u diplomatiji niko nije. Neka bude po zasluzi i kako Bog kaže, a ja ću dati sve od sebe. Nemojte da pada šer, borite se za njega. Ja prvi put ostavljam svoj program, nijedan vikend nisam izostavila. Ne ogovarajte me, ne ogovaram ni ja vas! Osmog novembra se vraćam, devetog radim, vodim jutarnji. Srbijo, veži se, polećemo pravo u istoriju. Danas će biti moje uključenje oko 23 uveče, javiću se sa noća veštica, to trese Njujork, saznaćete večeras - rekla je ona.

Autor: Nikola Žugić