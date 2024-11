Jovana Jeremić se uključila uživo iz Njujorka s parade povodom NOĆI VEŠTICA, pa progovorila o Holivudu

U svom novom uključenju istakla da je Dženifer Aniston podržala Kamalu Haris.

Voditeljka Jovana Jeremić se ove večeri nalazi na Tajms skveru, odakle će verne gledaoce Pink televizije uputiti u najnovija dešavanja kada su u pitanju američki izbori. Ona je najpre, maskirana u ženu mačku uputila gledaoce u dešavanja povodom Noći veštica, a onda i o najnovijim informacijama o izborima. Sada se Jovana uključila uživo sa parade povodom Noći veštica, pa progovorila i o dešavanjima u Holivudu.

- Mislim da će parada poćeti za nekih pet, šest minuta - poručila je Jovana, a onda dodala:

- Ono što je bitno jeste da niko nije hteo da se pomeri, kažu da su i oni hteli da gledaju paradu - rekla je Jovana i istakla da je Dženifer Aniston podržala Kamalu Haris.

- Holivud se budi. Nakon Bijonse počinje da se bude. Paf Dedija čeka preko 20 godina robije ako bude osuđen - istakao je Andrej Kesić, koji je bio s Jovanom u uključenju.

- Prelepo je, kao da smo kod kuće. Nemam reči - poručio je Dragan koji je sve vreme bio sa njom.

- Pošto ja noćas spavam u sobi gde je umro Nikola Tesla, biće to lepa noć posle Noći veštica - našalila se voditeljka.

Podsetimo, Jovana je najavila eksluzivu da i će pored informativnih uključenja i ozbiljnih interjua sa političkim zvaničnicima sveta imati svoj lični rijaliti koji će se zvati 'Keeping up with JJ' pored projekta 'Live from America with JJ' ( Uživo iz amerike sa JJ). Sve ove informacije i detalje oko izbora u Americi možete pratiti UŽIVO na portalu Pink.rs! U rijalitiju 'Keeping up with JJ' publika će imati priliku da vidi kako će izgledati život Jovane Jeremić u Americi kada se kamere ugase, da li će se snaći, da li će sresti Donalda Trampa, hoće li početi da radi za njega i da li će se naći u njegovom avionu.

