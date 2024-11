Pevač i njegova supruga već neko vreme uređuju novi dom na Avali u koji planiraju da se presele kako više ne bi živeli u centru grada gde nemaju privatnost.

Mile Kitić nedavno je rekao da je u poslednje vreme smanjio poslovne obaveze i da nastupa isključivo vikendom, petkom i subotom, što znači da mesečno ima otprilike osam tezgi. Ali, kako je ispričao jednom prijatelju koji nam je preneo razgovor, i ovakav tempo mu je često naporan, međutim, trenutno mora da radi jer mu novac treba za završetak kuće na Avali. Do sada je u ovu nekretninu sa suprugom Martom Savić uložio oko 300.000 evra.

- Pre mesec dana sam sreo Kitića, vraćao se iz Nemačke. Rekao mi je da za njega još nema odlaska u penziju jer gradi kuću i da mu treba puno para. Verovatno se šalio, verujem da on ima ušteđen novac. Tad mi je rekao da je samo za grube radove oko izgradnje kuće dao preko 300 hiljada, ali da je i Marta učestvovala finansijski - navodi sagovornik Kurira.

O novoj nekretnini Marta je pričala pre nekoliko dana.

- Pre 20 godina smo kupili zemlju na Avali. Bili smo dugo na sudu sa čovekom od koga smo je kupili jer on nije imao završene papire. Jedno 15 godina samo se sudili sa njim i na kraju smo dobili spor - rekla je Marta za Informer i dodala:

- Podigli smo kuću, a posle korone smo odlučili da to krenemo da sređujemo i da se tamo preselimo. Ne znam tačno koja je površina zemljišta u pitanju, ne razumem se u to, ali je dovoljno velika da imamo lepo dvorište. I dvorište i kuća će biti lepši i veći nego ovo što sad imamo u gradu. Nije to vikendica, pravimo nešto gde želimo da živimo, planiramo da se preselimo skroz. Imaćemo i bazen i sve što nam treba. Valjda to zaslužujemo - zaključila je pevačica.

Autor: M.K.