Jovana Jeremić sa izabranikom Draganom uživa u svim čarima Amerike: Romantika s neverovatnim pogledom na Njujork, ovaj prizor ostavlja bez daha (FOTO)

Kao golupčići!

Voditeljka Jovana Jeremić nalazi se u SAD-u odakle gledaoce Pink televizije izveštava o najnovijim dešavanjima kada su u pitanju američki izbori.

Slobodno vreme Jovana koristi kako bi sa svojim izabranikom Draganom Stankovićem, koji je krenuo sa njom na dug put, uživala u svim čarima Amerike.

Tako su Jovana i Dragan uživali u neverovatnom iskustvu pri poseti šeste najviše zgrade na svetu. Naime, oni su sa vrha Edge-a uživali u romantici, a prizori ostavljaju bez daha.

Inače, Edge je druga je najveća spoljna osmatračnica, vidikovac ili panorama kako vam je kolokvijalno milije, koja sadrži optički providne podove na svetu, posle „Skajvoka“ na Madeiri.

Podsetimo, Jovana je najavila eksluzivu da i će pored informativnih uključenja i ozbiljnih interjua sa političkim zvaničnicima sveta imati svoj lični rijaliti koji će se zvati 'Keeping up with JJ' pored projekta 'Live from America with JJ' ( Uživo iz amerike sa JJ). Sve ove informacije i detalje oko izbora u Americi možete pratiti UŽIVO na portalu Pink.rs! U rijalitiju 'Keeping up with JJ' publika će imati priliku da vidi kako će izgledati život Jovane Jeremić u Americi kada se kamere ugase, da li će se snaći, da li će sresti Donalda Trampa, hoće li početi da radi za njega i da li će se naći u njegovom avionu.

Autor: Pink.rs