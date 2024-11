TRAŽILA MI JE PARE, A KAFANA JE BILA PRAZNA Zorica Marković otkrila koja pevačica ju je najviše razočarala, nećete verovati ko je u pitanju (FOTO)

Pevačica Zorica Marković ispričala je nedavno dotad nepoznate detalje iz odnosa sa koleginicom Lepom Lukić, koja ju je, kako kaže, mnogo razočarala.

Naime, Lepa je jednom prilikom pevala kod Zorice u kafani tokom jedne svečanosti, a lokal je bio gotovo prazan.

Lepa je, kako Zorica tvrdi, zahtevala da dobije sve do poslednjeg evra, što joj je na kraju i isplaćeno.

- Meni Lepa nikad nije bila prijateljica, bila mi je samo idol. Nismo imali vremena da se mi toliko družimo. Istina je da me je razočarala na jednom nastupu kod mene u kafani, ali nema veze, bilo, pa prošlo - istakla je folkerka, a zatim nastavila i otkrila šta se desilo.

Pevačica je otkrila da joj je Lepa tražila 3.500 evra, iako je kafana bila prazna.

- Imala je honorar od 3.500 evra, a kafana je bila polu prazna! Ja bih svakom oprostila, a kamoli kolegi, pogotovo zbog te naše relacije... Ona je tražila taj novac, bila je uporna, na kraju ga je i dobila, iako nikako nismo prošli te noći. Ali, nema veze, dobila je svoj honorar. Ja to nikad ne bih njoj uradila, niti bilo kome. Evo, sad skoro je imala koncert, sve je zvala, a mene nije. U redu, ne bih ni otišla... Ja mogu da poštujem do neke određene granice, ako mene neko poštuje. Ako me ne poštuje, onda režem, ali samo argumentativno - rekla je Zorica za "Republiku".

Autor: M.K.