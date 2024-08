Pokosio je pevače, čudo jedno: Zorica Marković upoznala Desingericu, pa otkrila kakav je on kad se ugase kamere

Omiljena među narodnjacima, pevačica Zorica Marković, bila je gost na nastupu trubačkog orkestra Bobana Ristića u Guči.

Očekivano, Zorica Marković je publici priredila šou za pamćenje. Atmosfera u Guči je bila na vrhuncu, a pred našim kamerama Zorica je sumirala utiske.

- Drago mi je da sam večeras ovde i da Guča toliko traje, 63. festival, to je veliki uspeh! Nikada nisam ni odlazila odavde, doduše, poslednjih par godina nisam bila prisutna, što mi je jako žao... Inače, više od 35 godina sam bila u Guči. Tačnije, između Guče i Čačka, brdo Karaula, tu sam 10 godina radila konstantno, imao je ogroman šator od 2.000 mesta i to je preraslo u tradiciju, pošto u Guči ne možemo - navela je pevačica.

Na naše pitanje da li je publika u Guči strastvenija od svake druge, Markovićeva je istakla:

- Tačno je! Letos sam radila od Subotice do Ivanjice, od Šida do Kladova, prekrstarila što kažu i još imam... Zaista se oseća posebna energija. Moram da kažem da, za sve ove godine koliko sam prisutna, nikada nijedan problem nije bio, a toliko ljudi, sa svih strana sveta. Ovo je nešto jedinstveno i daće Bog da trajemo 100 godina i više - rekla je Zorica.

Nezaobilazna tema na estradi ovih dana je kontroverzni izvođač Dragomir Despić Desingerica, koji je jedan od najtraženijih pevača ovog leta. Njegovo ponašanje na sceni, a i van nje, nekima se dopada, dok ga drugi žestoko osuđuju. Ipak, Zorica Marković ima najlepše reči za njega.

- Vidi, bajo, da ti kažem (smeh). On je meni savršen! Ne znam zašto ljudima smeta, pričam za kolege, što se tiče naroda oni mogu da biraju da puste ili ne puste decu, to je već njihov izbor. Niko njih ne tera da idu tamo. On je meni otkriće, genijalac, čudo! Meni je to okej - rekla je Zorica, pa dodala...

- Ako ja ne kontrolišem svoje dete gde će da ide, da li ide na Nadu Topčagić ili Desingericu, o čemu pričamo onda? Svi znamo da je on pozitivno lud i šta radi, pa nemoj da daš detetu da ide tamo da baca sir na njega. Ja njena ne krivim, on je meni top. Što mu zavide? Puni gde god dođe, mnoge pevače je pokosio... Znam ga privatno, on je lik, dobar čovek, dobar momak, normalan, a to što vrši performanse neke, šta ima veze, može mu se i ja bih! Sve je to rokenrol - ispričala je Zorica Marković za medije.

Autor: Nikola Žugić