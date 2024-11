MNOGO SAM PATILA JER SAM BILA U TIŠINI... Lina Bumbar nakon tri porodične tragedije uputila savet zlata vredan: Pustite dušu da se oporavlja (VIDEO)

Lina Božović Marković nedavno je za Kurir prvi put ikada otvorila dušu i progovorila o najlepšim ali i najtužnijim periodima u svom životu.

Za svoje 43. godine preživela je tri smrtna slučaja sa kojima je morala da nauči da se nosi. Sa takvim iskustvom, odvažila se da na društvenim mrežama ponovo progovori o borbi sa emocijama, tugom i boli.Svojim pratiocima je poslala snažnu poruku i pružila podršku svim onima koji su izgubili svoje najmilije i dala im savet zlata vredan.

- Koliko su ljudi u suštini jedni veliki foliranti... Imala sam mnogo smrtnih slučajeva u porodici, bliskih ljudi i mogu da kažem da sam kompetentna da pričam o tome. Boli, boli svakog, ali ja sam pronašla jedan sistem - muzika. Prvi put kad me je zadesila strašna tragedija u porodici muzika se nije čula nigde i mnogo sam patila što sam bila u tišini. Kasnije kada mi se majka upokojila onda sam samoinicijativno nakon njene sahrane okupila braću i sestre, pustili smo muziku i evocirali uspomenu na nju. Kad mi je suprug umro, to je bilo takođe mučno i teško, ali ja sam dodatno dala gas. Ne kod kuće, nego u gradu. Muzika, jaki zvučnici i da muzika trešti. Samo da ne čujem i ne osećam bol. I to mi je jako, jako pomoglo - govorila je Lina i dodala:

- Niko ne zna kako je vama koje vas boli povodom bilo kakve situacije, a da ne pričam o smrtnim slučajevima. Samo vi znate da olakšate sebi. Moja topla preporuka je zvuk i melodija. Nije bitno da li su to ptičice u parku ili neka melodija, ispratite sebe, osluškujte i pustite duši da se oporavlja i srce će početi ponovo da se raduje...

Podsetimo, 1. novembra u Novom Sadu dogodila se nesreća na Železničkoj stanici u kojoj je tragično nastradalo 14 ljudi, a cela Srbija je zavijena u crno, dok se ljudi na mrežama masovno opraštaju od žrtava i svojim najmilijih.

