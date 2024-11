Otišla u SAD i zaboravila srpski: Naša jutjuberka na meti podsmeha, raskinula i sa milijarderom (VIDEO)

Čini se da je atraktivna manekenka za šest godina u SAD uspela da zaboravi maternji jezik, te određene reči izgovara sa prilično neobičnim akcentom.

Nekadašnja jutjub zvezda, sada uspešna manekenka Marija Žeželj, postala je predmet podsmeha zbog videa koji je osvanuo na društvenim mrežama.

Na snimku vidimo Mariju, koja se pre nekoliko godina našla na listi najlepših žena na svetu, kako se šminka i odgovara na pitanja. Čini se da je atraktivna manekenka za šest godina u SAD uspela da zaboravi maternji jezik, te određene reči izgovara sa prilično neobičnim akcentom. Jedno od pitanja je o pesmi koja joj popravlja raspoloženje, a zbog načina na koji je lepotica izgovorila reč "pesma", ali i odgovorila da je u pitanju Sabrina Karpenter, na mrežama su je nazvali "Nedom iz Greha njene majke".

Inače, Marija Žeželj već punih šest godina živi u Americi. Tamo je stekla veliku popularnost kao zaštitno lice Rijanine kozmetičke linije, a i njena pesma koju je snimila na engleskom jeziku ima preko 20 miliona pregleda. Vrlo mlada se proslavila u Srbiji kao influenserka, a na Instagramu ima preko 600.000 pratilaca.

Na njenim profilima može da se vidi da putuje na luksuzne destinacije poput Kana, Havaja, Bahama… Takođe, često se fotografiše na preskupim jahtama, a što ni ne čudi s obzirom da je navodno u vezi sa naslednikom velike medijske imperije.

Njen, sad već bivši partner Alister Barkli, sin je britanskog milijardera Dejvida Barklija, inače jednog od vlasnika "The Sunday Times", i "Telegraph Group Limited", matičnu kompaniju listova "The Daily Telegraph" i "The Sunday Telegraph".

DUNJICE, to sam ja BEDAA 2x 🤡 Prepoznajete li Maourija Žeoužeulj 😫#caosvima pic.twitter.com/qYl9cFBw1c — Nina Krunić (@nina_krunic) 31. октобар 2024.

Godine 2020. "Sunday Times" je pisao da se bogatstvo porodice njenog dečka procenjuje na sedam milijardi funti.

- Mariji se Alister odmah svideo. Njih dvoje danas ne bi bili zajedno da ona nije načinila prvi korak. Upoznala ga je preko drugarice, takođe manekenke. Prva mu je prišla i pitala ga da odu na dejt. Šta više, pitala ga je dva puta. Prvo je odbio, što je ona razumela, da bi sledeći put bila direktnija. Rekla mu je: "Očigledno je da se sviđamo jedno drugom, zašto gubiti vreme? Stvarno mi se sviđaš!" - ispričao je tada izvor.

Njihova romansa nije potrajala, a mediji su pisali da su se rastali zbog previše poslovnih obaveza.

Alister se pre nekoliko godina našao u centru skandala kada je objavljen video na kome postavlja prisluškivače u apartman njegovog strica, inače suvlasnika „The Sunday Times“.

Porodična svađa punila je medije, a četiri naslednika Dejvida Barklija i naslednici imperije vredne četiri milijarde dolara, morali su da se izvine stricu. On je potom povukao tužbu protiv svojih nećaka, Alistera, Ejdana, Huarda, kao i Ejdanovog sina Endrua Barklija.

Autor: Nikola Žugić