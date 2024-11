Saveti Isidore Bjelice su oblikovali život njene ćerke: Postigla je veliki uspeh, ali bez ovoga ne bi uspela!

Isidora Bjelica vaspitala je ćerku da poštuje različitosti i bila njena najveća podrška.

Vila Pajkić je od svoje majke Isidore Bjelice nasledila veliki talenat. Još sa 20 godina ostvarila je zapažen uspeh kao dizajner, na svojoj prvoj reviji, a danas, čini se da je potpuno sazrela kao dizajner.

- Sada kad sagledam, sve imam osećaj kao da je prošlo mnogo više vremena. Što se tiče same izrade modela dosta sam učila na greškama i posvetila sam ove dve godine usavršavanju modelovanja i šivenja, u tom procesu sam se zaljubila u konstrukciju koja je veoma uticala na moj dalji razvoj dizajna. U suštini, život, ljudi, okolina i prošlost najviše inspirišu moj dizajn, to je jedna stvar koja je u srži uvek ista, ali se okolni faktori menjaju vremenom - govori i objašnjava šta stoji iza kreativne opijenosti koju smo imali priliku da vidimo:

- Prvi put sam radila sa timom ljudi za ovu reviju i shvatila sam koliko je to bitno - Nikola Radišić sa vizualima, Teodora Milošević sa šminkom, Tanja Todorović sa frizurom, Antonina Lončarević i Natalija Kovačević u modelima su zaista digli sve na drugi nivo i upotpunili doživljaj. To iskustvo mi je zaista značajno i veoma sam zahvalna na prilici da radim sa takvim timom.

Isidora Bjelica je bila žena koja se isticala u svakom segmentu, vanvremensku ličnost izražavala su njena dela, reči, stav, ali i modni stil. Poznata po avangardnosti, njen modni pečat ogledao se u glomaznim šeširima i nakitu.

Vaša mama je neosporno veoma uticala na Vaš razvojni put u modnoj oblasti i danas bi sigurno bila beskrajno ponosna. Da li biste nam otkrili kako Vas je savetovala?

- Često je pominjala, pa čak i pisala o tome koliko je bitno da prihavatamo jedni druge u svim našim različitostima, to se zaista i oslikalo na naš odnos. Sigurna sam da su joj mnoge od mojih stilskih odluka bile diskutabilne ali vešto je to prikrivala i uvek me je podržavala.

Čega nam nedostaje u ženskoj i muškoj modi, na Balkanu? Šta bi Vila promenila?

- Meni su dosta zanimljive androgene forme i kombinovanje klasičnih muških i ženskih silueta, upravo ova kolekcija je bila bazirana na kontrastu muških vojnih uniformi i tradicionalne ženske nošnje. Što se tiče stereotipične muške mode, mislim da fali mnogo igre i eksperimentisanja, veoma je monotono a nema potrebe za tim. Klasične sileute odela i sakoa se mogu interpretirati na toliko zanimljivih načina, dok održavaju tradiciju, i meni su lično omiljne siluete za dizajniranje.

- Što se tiče ženske mode mislim da tu zaista ima više opcija i meni je najdraže kad vidim nekoga ko nosi model koji doprinosi ličnom identitetu te osobe, tako da ne bih menjala ništa, jer je meni autetičnost tokom oblačenja najbitnija, ali bih svakako volela da vidim više slobode izražavanja kroz odeću - poentira Pajkić.

Podsetimo: Tokom duge bolesti spisateljice Isidore Bjelice, Vila je bila ta osoba koja je najviše pazila na nju. O tome svedoči i jedna poruka koju je Isidora u to vreme postavila na društvenim mrežama:

- Mila moja tufnice, srećan ti rođendan, u želji da Božija blagodat bude uvek uz tebe... Znaš koliko me boli da si poslednje četiri godine provodila po bolnicama u stalnom strahu i brizi. Dok su druge devojčice mirno spavale, ti si noći i noći negovala bolesnu majku. Dok su druge devojčice odlazile na sport ti si sate i sate sedela na hemioterapijama, ali mila moja kroz sve to stradanje naučuli smo o ljubavi više nego što bi nam doneo srećan život u zdravlju i izobilju.

Autor: N.P.