Navikli smo da se ne viđamo: Evo kako je Dea Đurđević pre manje od dve nedelje govorila o vezi s Mladenom u našem podkastu Bez ljutnje, molim (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Bez ljutnje molim" autorke i voditeljke Gordane Uzelac, gošća je bila voditeljka Jutarnjeg programa TV Pink, Dea Đurđević.

Voditeljka je otkrila da godinama živi sama, ali da joj je majka živi u blizini:

- Kad god mi treba ona je tu, blizu smo - rekla je Dea pa je otkrila da ljubav nje i Mladena Mijatovića cveta, a ništa nije ni slutilo da će nakon samo deset dana od emitovanja podkasta oni raskinuti svoju dugogodišnju ljubav:

- Navikli smo na neke stvari, da se ne viđamo, ali on radi ono što voli i ima moju podršku. Ja jesam navikla da on ide da izveštava, ali se uvek vrati, sada se dugo nije vratio pa mi je čudno, ali navikla sam na to...

Autor: N.B.