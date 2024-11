Mora da se iseli iz svoga doma: Zorica Marković progovorila o svemu pa otkrila koja koleginica joj je ponudila pomoć

Pevačica Zorica Marković nedavno je otkrila da je prinuđena da se iseli iz svog doma, a u toj situaciji videla je ko su joj zaista pravi prijatelji.

Naime, Zorica je navela da nema više mira oko sebe i da zbog toga želi da promeni mesto stanovanja, a kada je za to saznala njena prijateljica i koleginica Vesna Zmijanac - odmah joj je ponudila svoju vikendicu.

- Oko mene nije više mir kao što je nekad bio. Grade se zgrade i meni se to ne sviđa. Stalno se čujem sa Vesnom, rekla sam joj da hoću da bežim odavde i da tražim plac i ona meni kaže: "Gde ćeš ti? Majkić, ti si luda, ja ovde imam dva hektara, uzmi koliko hoćeš" - rekla je Zorica za jedan radio.

- Kažem joj da ću uzeti, ali da ću da platim, a ona meni kaže: "Ne, ne nećeš ti da platiš, uzećeš koliko hoćeš, nema šta da plaćaš." Hvala joj mnogo na tome, to mi ni najrođeniji nisu ponudili. Ali, ako se to bude desilo, svi ćete da dođete da vidite kako ona i ja živimo. Ja ću neki mali kućerak, a ona će u svojoj vili. Same smo, to bi bilo sjajno da stare dane nas dve dočekamo zajedno. Nema ko da se ljuti, Nikolija neće sigurno, a moji se takođe neće ljutiti jer za njih već zidam nešto - kroz osmeh je rekla pevačica.



