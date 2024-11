Progovorila o finansijama: Lepa Brena otkrila koliko para troši na koncerte, a koliko zaradi od istih!

Pevačica je u Hrvatskoj u razgovoru sa medijima istakla zašto ne želi da postavlja nove rekorde, ali i koliko će joj bankovni račun biti "deblji" nakon pet koncerata u zagrebačkoj Areni

Lepa Brena boravila je prethodnih dana u Zagrebu, gde je najpre u razgovoru sa medijima objasnila zašto nije htela da bude jedina rekorderka najveće dvorane u Hrvatskoj.

- Iskreno, mislim da je vreme da se ja takmičim sa nekim ili sa samom sobom, prošlo. Mislim da je došlo vreme uživanja u celom poslu. Nisam bila svesna da ću da pevam u Rumuniji pred 60.000 ljudi 1985. godine. Da ću pet godina kasnije pevati pred 120.000 ljudi u Sofiji na stadionu Vasil Levski. Da ću da sletim sa helikopterom. Mislila sam da su to samo prazne priče. Takođe, nisam verovala da ću snimiti pet filmova za celi Ex-Yu prostor. Tu je bila i lutkica, prva ikad s nečijim originalnim likom. Pevala sam u beogradskom Domu sindikata 31 koncert zaredom. U Splitu nastupala triput u jednom danu. Takmičenje je zapravo deplasirano za mene i moje godine i to nekako ne ide. Prepuštam to mladima i neka postavljaju rekorde, a nas starije pustite da uživamo - rekla je Brena.

Pevačica je otkrila i koliko će joj bankovni račun biti "deblji" nakon pet koncerata u zagrebačkoj Areni.

- Ja o zaradi nikad ne razmišljam. Pitanje pružanja jednog kvalitetnog koncerta, danas je produkcijski jako skupa priča. Jedno je kad vi izađete sa deset muzičara bez skupe produkcije, plesača, svirača, kostima... Vreme takvih nastupa je prošlo. Danas je organizacija svakog koncerta preko 200.000, 300.000 evra. Razmišljati da li ste uložili možda 100.000 evra više? Za mene je sada bitnije da se odužim mojoj publici u Zagrebu. Ja mogu izaći i sa pozitivnom nulom. Svi takvi koncerti, sa skupom produkcijom i organizacijom, ako radite jedan ili dva, vi ste na nuli. Možda su treći ili četvrti koncert oni koji se isplate, ali mene to, u ovoj poziciji, ne zanima - zaključila je Brena za hrvatski "Stori".

Autor: N.B.