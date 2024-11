Kajina ćerka radi za Donalda Trampa: Nikolina izrasla u pravu lepoticu, a za njom je odlepio i Madonin sin

Nikolina uspela da se zaposli u agenciji koja radi marketinšku kapmanju Donalda Trampa,

Ćerka Kaje Ostojić godinama već živi u Americi gde studira i sama krči svoj put ka uspehu, a lepotom oduzima dah. Isto tako, često se mogu čuti komentari da njih dve izgledaju kao sestre.

- Nikolina je izrasla u divnu devojku, preponosna sam na nju, svi je hvale. Veliki je radnik, stvarno se trudi, u roku od jedne godine završava dve, uči stalno, dan i noć. Ja sam joj oduvek bila vetar u leđa, čak i kada je odlučila da ide u Ameriku. Iako mi je to teško palo, podržala sam je, kao što ću uvek činiti. Skoro mi je priredila jedno od lepših iznenađenja u životu, nazvala me je i rekla da je dobila belgijsko državljanstvo. To mi je ulepšalo godinu, a ne dan. To joj je jako bitno, prozor u svet, s obzirom na to da živi preko Atlantika. Oduševljena Floridom. Prosto je razumem kad kaže da neće da se vraća iz Majamija. Iskreno, ni ja nisam htela da se vratim - iskrena je Kaja.

Zanimljivo je da je Nikolina uspela da se zaposli u agenciji koja radi marketinšku kapmanju Donalda Trampa, te se čini da je za ovu mladu devojku samo nebo granica. Ono što je izdvaja od većine današnje omladine, obrazovanje joj je na prvom mestu.

A njenoj lepoti nije mogao da odoli, čak, ni Roko, Madonin sin! Njih dvoje videli su se u Verbijeru, odmaralištu na švajcarskim Alpima pre nekoliko godina, o čemu su čak pisali i svetski mediji.

- To su sve dečje igrarije. Ja znam da imam lepo dete i ne sumnjam da mu se svidela, ali Nikolina ima petnaest godina i rano je da se priča na tu temu. Ipak, ako me pitate, kada bih mogla da biram, volela bih da mi Madona bude prija - rekla je tada Kaja.

Majka joj priredila žurku iz snova

Krajem avgusta Kaja je svojoj mezimici priredila spektakularnu proslavu 22. rođendana, a kako podvlači, sve je zaslušila i mnogo više.

Pevačica nije štedela ni kada je poklon u pitanju, te je Nikolini poklonila skupocen sat od 20.000 evra, koji je dugo priželjkivala.

Autor: N.B.