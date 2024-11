Sani Armani karijeru započela kao manekenka, a potom postala popularna voditeljka i supruga fudbalera

Sandra Drašković, poznatija kao Sani Armani, bivša voditeljka, otkrila je detalje svog privatnog i poslovnog života. Ona je karijeru započela kao manekenka, a potom postala popularna voditeljka i supruga fudbalera.

Vrlo mlada je počela da se bavi manekenstvom, a susret na autobuskoj stanici ispostavio se kao sudbonosan.

„Jeste, to zvuči kao kada holivudski glumci izmišljaju kako su počeli da rade - našli su me u baru. E meni se to desilo, ali ovde u Beogradu. Završavala sam osnovnu školu, čekala sam na Autokomandi na tramvajskoj stanici drugaricu i prišao mi je čovek sa hamburgerom u ruci i sa masnicom na oku, a majka mi je uvek govorila da ne pričam sa nepoznatima. Mislila sam da će da me pita za neku ulicu ili šta već, a on mi kaže ‘izvini molim te ja idem sa bazena pa mi je oko plavo, a nisam jeo ništa ceo dan’ i pita me da se bavim manekenstvom, ja reko ne, on mi da vizit kartu i kaže da se javim Udruženju manekena Srbije i ja samo da ga otresem kažem važi hvala. Moja mama je to pronašla i pita me odakle tebi ovo, ona je pogledala i pročitala Jelena Mladenović, a njih dve su išle zajedno u XII beogradsku gimnaziju, pa ju je pozvala da pita o čemu se radi. Tada je sa mnom u to udruženju išao i Đorđe koji se pojavio u Cecinom spotu ‘Idi dok si mlad’, rekla je u Ispovesti autora i voditelja Nemanje Vasiljevića.

Podsetimo, Sani je pre 14 godina otišla u medijsku ilegalu, a 2017. godine se odselila u Los Anđeles. Nakon dužeg perioda, Sani se vratila u Srbiju, gde će provesti proleće i leto. Udala se za fudbalera Nikolu Lazetića, s kojim ima sina Luku. Ali ta ljubav nije potrajala.

