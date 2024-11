Bio je velika zvezda Jugoslavije, a danas živi drugačiji život: Naš glumac i kompozitor otvoreno o primanjima: Kad mi poštar donese... (FOTO)

Uprkos velikoj slavi i uspehu Boris Bizetić penzinoerske dane ne provodi u obilju kao većina zvezdi.

Glumca, kompozitora, tekstopisca i voditelja Borisa Bizetića, mnogi pamte kao čuvenu Slavujku iz humorističkog šoua "BB", koji je godinama uveseljavao publiku kraj malih ekrana. U prilog uspehu ove emisije svedoči i činjenica da je 1996. godine nagrađena Oskarom popularnosti za najpopularniju emisiju.

Međutim, uprkos velikoj slavi i uspehu Bizetić penzinoerske dane ne provodi u obilju kao većina zvezdi.

– Kada mi poštar donese penziju dugo ridam, plačem, cvilim i tako. Zabavno je – rekao je on, pa dodao da, kada mu stigne malo veća svota, "poljubi poštara u obraz” - istakao je pre nešto više od dve godine gostujući u jednoj emisiji.

Razlog za ovakvu situaciju je to što tokom celog života nije razmišljao preterano o finansijama. S druge strane, nije mu žao što je davao pesme svima onima kojima bi zatrebalo. – Nije mi žao što sam davao, ko god se javio, uvek sam davao pesme. To će biti čudno ovim današnjim generacijama, da tada niko nikom ništa nije plaćao. Pevač dobije pesmu od mene džabe, a ja onda, ako se ta ploča proda, dobijem preko računa svoj autorski honorar – objasnio je Boris Bizetić u emisiji "Grand Magazin".

Bizetić je u razgovoru za Kurir pre četiri godine otkrio malo više o svojim penzionerskim danima.

- Uvek častim poštara kad mi izručuje zasluženih 20.000 dinara. U samoposluzi mogu da dobijem popust od 15 dinara na osnovu čeka. U novembru punim 70 godina. Da li ću obeležiti taj jubilej, to ne zavisi od mene. Mogao bih da objavim neke raritetne snimke Rokera s Moravu koji dosad nisu viđeni, ili da objavim disk sa svojim neobjavljenim pesmama. Nisam zadovoljan time kako se isplaćuju sredstva za autorska prava, s obzirom na to šta sam i koliko sam uradio. Ali sam i svestan toga da je sada vreme nekih drugih autora i kompozitora - rekao je on tada.

Autor: N.B.