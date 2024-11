Voditeljka Jovana Jeremić danas se vratila iz Amerike, odakle je izveštavala sa američkih izbora.

Ona je pored svakodnevnog izveštavanja, obavila intervjue sa jednim od tri najmoćnijih političara u SAD-u Džonom Boltonom, ali i Majkom Kirbijem, nekadašnjim ambasadorom SAD-a u Srbiji, i Brankom Terzićem, savetnikom za energetiku u američkoj vladi u vreme Džordž Buša i Bila Klintona.

Pored toga, voditeljka je snimila čak 60 uključenja, te je u programu bila 800 minuta. Prešla je put od ukupno 27 sati leta, od kojih je prošla pet država, sve zbog naroda, kako bi zemlja Srbija i najgledanija televizija Pink još jednom dokazala zbog čega je lider kod nas.

Kada je stigla u svoju drugu kuću, zgradu Televizije Pink, Jovanu je dočekao poklon koji joj je poslala direktorka programa Televizije Pink, Milica Mitrović, što je voditeljku posebno oduševilo a tom prilikom je i otkrila koliko joj je značila podrška čelnika televizije dok je bila u Americi.

Jovana je u intervjuu za Pink.rs otkrila kakvi su njeni utisci nakon svega što je uradila:

- Ja sam prezadovoljna, mislim da smo uradili neverovatan posao. Iskreno ja ne poznajem nijednog srpskog novinara koji je uspeo takve intevjue da uradi. Nisam želela da se bavim prašinarskim poslovima, trudila sam se da ti intervjui budu prava ekskluziva. - rekla je Jovana pa je dodala:

- Pored informative, tu je i moj lični rijaliti Keeping up with JJ, to sam ja, to je moj život, i mnogo mi je drago što je to nastalo u Americi, ali će nastaviti da postoji i dalje. Ja sam pokazala neku novu sebe, mislim da će me ljudi još više voleti zbog toga, jer sam prirodna, ali ne samo ja već i Dragan i Joksa snimatelj. Ja nisam želela sebe da stavim u prvi plan. Veoma mi je značilo što je Dragan bio sa mnom.

Jovana je potom otkrila kako gleda na to što se Kamala Haris nije pojavila ispred studenata u izbornoj noći:

- Meni je to baš bezveze, ja sam znala da ona gubi, ona je razočarala sve studente Hadvarda. Moram da kažem da mi je bilo drago kada je Tramp pobedio, jer sam ga podržavala, ja jedva čekam da obavim intervju sa njim.

Jovana je otkrila kako joj je bilo kada prvi vikedn posle toliko vremena da ne vodi jutanji program:

- Nisam se okrenula, moram da kažem da je to moja jaka ličnost, škorpija. Ovo JUtarnji plus inostranstvo mi je sjajna stvar - rekla je Jovana i dodala:

- Stizale su mi poruke od kolega, Goca Uzelac mi je pisala, Antonela Jelić, Mara Dragović, ceo portal Pink.rs je bio uz mene, ali najveću podršku sam dobila od Milice Mitrović i na tome joj neizmerno hvala.

Autor: N.Brajović