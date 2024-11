ZDRAVSTVENO MI JE SVE MALO NAPORNO! Barbara Bobak došla sa nastupa, pa se požalila: U haosu sam... (FOTO)

Pevačica Barbara Bobak kaže da je često preumorna zbog previše posla i tezgi koje su joj zakazane širom regiona, pa ne stiže da se dovoljno odmori.

Pevačicu su novinarske ekipe zatekle na aerodromu posle odrađene tezge, pa je otkrila da je pravo iz hotela sela u avion.

- Bila sam na nastupu, u haosu sam i neispavana, ali je na bilo super. Posle nastupa smo odmah otišli u hotel, pa na avion. Najiskrenije, samo čekam da dođem kući. Zdravstveno mi je sve malo naporno, ali dobro. Neću da se žalim jer ima ljudi kojima je gore nego meni - rekla je Barbara Bobak.

Na pitanje da li je boju kose promenila zato što se u međuvremenu zaljubila, folkerka tvrdi da to ipak nije istina.

- Ja sam na leto promenila boju kose, ne zbog ljubavi, već sato što mi je tako samo došlo. Vidim da su se svi uhvatili ove boje koju ja nosim, ali dobro. Za ljubav svakako nemam ni živaca, ni volje, ni snage - kaže pevačica.

Barbara Bobak je,kako je već poznato od ranije, na vreme otkazala nastup kada se desila tragedija u Novom Sadu na Železničkoj stanici, a sada je prokomentarisala i to što je bilo kolega koje su odlučile da rade i pevaju.

- Svako misli kako oseća da treba. Verujem da ti koji su radili da im nije bilo do toga, ali što se mene tiče, nije bilo šanse da radim. Mi smo svi popodne saznali za to što se desilo u Novom Sadu. Ne bih ni pustila ljude da dođu u klub da sam ranije saznala za nesreću. To da li je Mihajlo Veruović Vojaž pevao ili nije, opet nije na meni da sudim ili komentarišem - rekla je pevačica.

Barbara Bobak odgovorila je potom i kolegi Ljubi Aličiću na prozivke, te je rekla da se nikada ne bi ponela kao on.

- Neukusno mi je više da komentarišem Ljubu. Rekla sam opet da ja ne mogu da vaspitavam čoveka. Nisu mi jasni ti ljudi koji imaju toliko godina i kivni su na mlađe kolege. Ne bih nikada sebi dozvolila da tako nekoga komentarišem. Biću razočarana u sebe, ako mi se dogodi da tako nešto uradim - rekla je ona.

Autor: M.K.