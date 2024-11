Đakon je osam godina u braku sa pevačicom koju Srbi obožavaju, sa njom ima ČETVORO DECE

Đakon Ivan Crnogorčević pojavio se sinoć na koncertu supruge Danice Crnogorčević. Ivan je, naime, već osam godina u srećnom braku sa pevačicom duhovne i etno muzike. Njih dvoje imaju četvoro dece, a svojevremeno je pričala kako je biti popadija.

Suprug joj je velika podrška u poslu kojim se bavi.

- Ja sam jedna od mnogih koje su se ostvarile na oba polja, tako da deca i porodica uopšte nisu prepreka, ako se, naravno, udate ili oženite osobom koja vas podržava u vašem radu i koja vam pomaže da ostvarite svoje želje i planove vezano za taj posao. Ako vas voli, onda svakako da će to podržavati i biti uz vas. Moj suprug i ja smo zajedno u ovome što radim, imamo i zajedničke projekte. On ima velikog dara za pisanje, ne samo pesama nego uopšte. Između ostalog, autor je i pesme koja je doživela veliku popularnost kod naroda. To što sam mlada postala majka i što već imam troje dece, to je najveće bogatstvo koje mladi treba da steknu što ranije, a ne da čekaju da se „nažive”. A odluka je svakako bila udaja za mog supruga i naše ljubavi, koja se temelji prvenstveno na ljubavi prema Gospodu - ispričala je jednom prilikom Danica.

- Otkad smo stupili u bračnu zajednicu, živimo odvojeno. Uglavnom sami vodimo brigu o našoj deci, naravno, bake i deke su uvek tu da nam pripomognu - izjavila je etno pevačica.

Danica je objasnila kako izgleda njen dan kao popadije u braku sa đakonom.

- Dan je sličan kao i svačiji drugi, isto svaki dan nosi nova dešavanja i nova iskušenja. Jedino što se razlikuje jeste to što svesno treba da predstavljamo crkvu u svakom momentu u javnosti i neke stvari se ne opraštaju iz ugla ljudi koji to posmatraju. Veliki je blagoslov biti u crkvi i služiti Bogu i narodu na taj način. Koliko je velika uloga sveštenika u društvu, toliko je značajna i uloga njegove supruge, popadije - istakla je ona i dodala:

- Trudimo se da sve što radimo bude usmereno ka služenju bogu i bližnjima. Kako uči naša vera, svaka porodica jeste mala crkva, te se trudimo da u našoj vlada harmonija, uzajamno poštovanje, ljubav, strpljenje. Dečica s radošću učestvuju s nama u čitanju molitvi, kađenju kuće, pevanju tropara i ostalih duhovnih pesama. Trudimo se da što više obilazimo naše svetinje - izjavili su Danica i đakon Ivan, koji su najstariju ćerku Kasijanu krstili dok je bila u inkubatoru, nakon čega joj se stanje poboljšalo. Njen suprug Ivan kaže da je oduvek razmišljao da postane đakon.

- Otkad sam spoznao sebe, razmišljao sam o smislu života. To pitanje me je uvek tištilo, kako bi Dostojevski rekao: „To su tragična pitanja”, koja nekog susretnu sa 40 godina, a mene, na sreću, u ranoj mladosti. Shvatio sam da mora postojati nešto izvan onog što mi telesnim očima vidimo. Kršten sam kao dete u Srbiji, u Omoljici, odakle je moja majka, a u crkvu sam prvi put otišao s bakom, naučio molitvu “Očenaš”. Kada sam završavao osnovnu školu, počeo sam da čitam Stari zavet, koji je za mene bio otkrovenje, i te priče su me ispunjavale i motivisale. Kroz njih sam shvatio da Bog postoji i učestvuje u našem realnom životu - započeo je jednom prilikom Ivan.

- U srednjoj školi su nastavila da tinjaju stara pitanja. Jednog dana kada je išla litija do manastira Ostrog od Podgorice, bio sam druga godina srednje škole, zakasnio sam i rekao da sutra idem sam. Zaputio sam se peške od Podgorice ka Ostrogu, da bih od Bogetića nastavio bos, po starom narodnom običaju. Rekao sam: “Sveti Vasilije, ako mi ti ne otkriješ pravu istinu, neće niko.” Na Ostrogu zadesim jednog čoveka, koji mi kaže: „Evo, ako čitaš Akatist Svetom Vasiliju 40 dana, bog će sigurno uslišiti molitvu za koju se molimo”, i ja sam ispoštovao to pravilo i nakon toga mi se put otvorio. Otišao sam kod kivota Svetog Simeona Dajbapskog, gde sam se prvi put ispovedio, pričestio, i tada je počeo moj intenzivni put ka veri i pravoj, istinskoj spoznaji boga. U tom momentu kada sam spoznao boga, za mene je sve bilo suvišno. Nijedna lepota ovoga sveta ne može da nadomesti tu lepotu koju doživimo kad smo u zajednici s Bogom - kazao je jednom prilikom Ivan Crnogorčević.

Danica je u srećnom braku od 2017. godine sa sveštenikom Srpske pravoslavne crkve, đakona Ivana Crnogorčeviča sa kojim ima četvoro dece: Kasijanu, Đurđiju, Jovana i Savu. Živi u Podgorici i sa suprugom je suosnivač Fondacije "Veseli se srpski rode".

