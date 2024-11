Iskreni do koske!

Prvi je na pitanja sa društvene mreže Instagram odgovarao Jovanin dečko, Dragan Stanković.

Da li se povećala potražnja hleba otkako si sa Jovanom?

- Bilo bi dobro da je tako, odmah bih je oženio. Svakako je bila uspešna i pre veze moje i Jovanine.

Ko je ljubomorniji, ti ili Jovana?

- To je jako teško pitanje, mislim da smo tu pola-pola.

Kolika je na kraju ukupna šteta nakon požara u fabrici?

- Šteta je negde oko 192 miliona dinara, prevazišli smo to, sanirali, ali smo se podigli kao feniks.

Naredna je na pitanje odgovarala Jovana Jeremić.

Šta bi rekla Bil Klintonu da si ga srela u Americi?

- Da mu je supruga oprostila preljubu i oralno zadovoljavanje zato što joj je obećao da će da bombarduje Jugoslaviju.

Da li više voliš Dragana od svog prvog muža?

- Ja sam žena koja živi za ljubav i ljubav je moj pokretač, meni je ljubav sve u životu. Ne postoji to merenje, volela sam i Voju, s Draganom sam sada, recimo i da sam Voju dok sam bila s njim volela najviše na svetu, i da sada Dragana volim najviše na svetu.

Da možeš da biraš, da li bi radije uradila intervju sa Trampom ili sa Putinom?

- Dobro pitanje, sa Trampom, imamo sličnu energiju. Imam tu blizanačku energiju, mada bih volela da uradim i sa Putinom. Smatram da je on čovek koji vrlo dobro zna šta radi, vrlo cenim kako se bori protiv duboke države i ne možeš da ne ceniš ono što je on uradio do sada.

Autor: Nikola Žugić