Voditeljka Ivana Šopić, kako bi prokomentarisao trenutnu situaciju i odnos između Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović, dala je reč Ivanu Marinkoviću.

- Ja ću samo da se osvrnem na taj odlazak kući, apsolutno sam na strani Ša, ona neće da ga ostavi ovde, treba direkt da ode kod njega kući, jer nigde roditelji neće da pobegnu. Ako postoji nešto zbog čega ona njega hoće da ostavi, neće pobeći, a ako ode odmah kući, ona se neće vratiti. Neću da se mešam za druge stvari, dečko je sa najviše emocija, ali baš zbog toga izgleda smešno. Jako retko pokazuje emociju, na čudan način, ali je pokazuje. Mora da ide kod njega - rekao je Ivan.

- Ako odem kod njega, pa kući, misliš da me neće sprečiti - rekla je Miona,

- Ne, nego mislim da ćeš tako pokazati privrženost. Ako padneš pod uticaj bilo koga, pokazaćeš sve. Sada imamo pravo da pomislimo, normalno je da se u ovim poslednjim danima priča o tome i razmišlja, bliži se kraj - rekao je Marinković.

- Mionu će roditelji sačekati u studiju, čim ih bude videla, hteće da se vrati u realnost. Sigurna sam u to da kada bi hteo Stanislav da se čuje sa njom, da bi se ona čula sa njim i roditelji će dati sve od sebe da je pomire sa njim. Sve više imam takav utisak da je Mioni stalo do Stanislava, manje više šta će roditelji da kažu, ali je više boli što je ušla u taj odnos. Ša je nesiguran, njemu intuicija odlično govori da ona njega ne voli i da će pokušati sa Stanislavom da se pomiri. On njoj ne traži taj džak i to zato što je ograničava ili zato što je monstrum, nego iz nesigurnosti. Ona će pokušavati da objasni roditeljima sve što se desilo, da se zavozala i povela su je hipotetička pitanja...Ko kaže da voli Ša, ne voli ga, ona ga žali da ga ne bi diskvalifikovala. Svesna je ona da joj on u životu ne treba i da su njegove bivše za sve u pravu- rekla je Miljana.

- Šta boli mene ku**c šta pričaju bivše devojke, kada im sve daš i onda urade ovo - rekao je Ša.

- Slušaju njeni roditelji te izjave sigurno. Ona jedva čeka da porazgovara sa njima, rekla je u izlaganju nekom koje je imala da kada god nije poslušala roditelje, da se pokajala u životu. A to što on traži sigurnost da ona nešto ostavi, može da ostavi bilo šta. Ša je nesiguran jer oseća da ga ona ne voli i da ga drži do kraja rijalitija. On zato što je izabraio Mionu i ona njega. Miona je meni u par navrata rekla, pre mesec dana da govorim ono što ona misli - rekla je Miljana.

- Za Stanislava sigurno nisam pominjala, ali za odnos, da - rekla je Miona.

- Vi mene predstavljate kao budalu, vi prespavate pola dana, ne vidite naš odnos. Ja se njoj posvećujem maksimalno - rekao je Ša.

- Ona je kao neka baba u poslednje vreme, umesto da se šminkaš i obučeš i sve - rekla je Miljana.

- Za ovu poslednju izjavu da sam kao baba je u pravu - rekla je Miona.

- Eto, pa što je onda sa mnom?! Treba da kažeš ljudski, skupiš mu*a i kažeš da nećeš - rekao je Ša.

- Rekla sam mu da sam na 70 odsto da ćemo opstati napolju, sada sam na 20 odsto, sve je na klimavim nogama - rekla je Jovanovićeva.

Autor: Nikola Žugić