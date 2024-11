Ovu pesmu mu je posvetila: Miodrag Kostić je bio velika ljubav Nataše Bekvalac, a njihov raskid je opisan u jednoj numeri!

Osnivač i predsednik MK Group, Miodrag Kostić (65) preminuo je danas, 13. novembra.

Vizionar i strateg u biznisu, tokom 40 godina aktivne profesionalne karijere, stvorio je jedan od najvećih poslovnih sistema u regionu koji posluje van granica Srbije, što mu je donelo internacionalni status jednog od najuticajnijih lidera i najuspešnijih privrednika u Jugoistočnoj Evropi, navodi se u saopštenju MK Group.

Inače, biznismen Miodrag Kostić i Nataša Bekvalac bili su jedan od najkomentarisanijih parova početkom 2000-ih. Oni su raskinuli kada je pevačica imala 24 godine, a to se desilo nakon njenog povratka sa letovanja. Nataša je tada priznala da je njihova veza bila turbulentna, ali da joj je raskid teško pao.

- Nikada nisam pričala o tim stvarima, ali sada želim da to uradim, da bih konačno stavila tačku na sve, da novinari ne bi izmišljali priče na tu temu, kao i da me ne pitaju više o tome. Što se Miodraga tiče, naša veza je počela pre četiri godine. Nikada neću reći ništa ružno o čoveku sa kojim sam delila sve. Želim da naglasim da je između mene i njega konačno – kraj. Naša veza nikada nije bila harmonična i to nisam mogla da sakrijem. Slični smo, ali imamo različite poglede na svet. Nikada nam se nisu dešavale tako skandalozne i ružne stvari o kojima se pisalo - rekla je tada Nataša Bekvalac.

Pevačica je taj raskid pretočila u pesmu "Ponovo," koju je ubrzo snimila nakon prekida.

Podsetimo, Nataša koja iza sebe ima dva braka, iz zajednice sa Danilom Ikodinovićem ima ćerku Hanu. A nedavno je potpisala papire za razvod od bivšeg rukometaša Ljube Jovanovića.

Autor: S.Z.